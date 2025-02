Finał „Królowej przetrwania” już za nami, ale emocje wcale nie opadły! Marianna Schreiber po dobrowolnym odejściu z programu postanowiła rozliczyć się z rywalkami – i to w dość ostrych słowach. O kogo chodzi?

Marianna Schreiber po odejściu z „Królowej przetrwania”: „Żmije w ludzkiej skórze”. Kto podpadł jej najbardziej?

To był finał pełen napięcia, ale Marianna Schreiber postanowiła nie czekać na werdykt. Tuż przed ostatnią rozgrywką sama zdecydowała się opuścić program, nie dając rywalce satysfakcji z wyeliminowania jej osoby. Czy zrobiła to, by uniknąć konfrontacji?

Nie minęło wiele czasu, a na jej mediach społecznościowych pojawiło się obszerne podsumowanie programu – delikatnie mówiąc, nie był to czuły list pożegnalny.

Bałam się węży, a tak naprawdę powinnam się bać żmij w ludzkiej skórze – zaczęła, ewidentnie celując w konkretną osobę.

W dalszej części wpisu Schreiber nie owijała w bawełnę. Dała jasno do zrozumienia, że jej największe rozczarowanie w programie dotyczyło nie jadowitych zwierząt, deszczu czy głodu, ale… postaw niektórych uczestniczek.

„Możesz być w internecie kochającą żoną, matką, autorytetem dla wielu, a w rzeczywistości osobą podłą i zakłamaną, bez grama empatii” – napisała, czym rozpętała spekulacje. Fani nie mają wątpliwości, że mowa o Elizie Trybale, która zdaniem Schreiber miała wygrać jedną z konkurencji w sposób nie do końca uczciwy.

Choć Marianka mocno skrytykowała część uczestniczek, podkreśliła, że program nie był dla niej całkowicie negatywnym doświadczeniem. Według niej „prawdziwym złotym biletem” okazała się nowa przyjaźń – a konkretnie ta z Olą Tomalą.

„Dzięki TVN-owi mogłam wygrać przyjaźń. A przyjaźń to coś więcej niż sukces czy pieniądze” – napisała, wspominając także Paulinę, Agnieszkę Kotońską, Magdę Stępień i Olę Ciupę.

Wygląda na to, że emocje jeszcze długo nie opadną. Czy Eliza Trybała odpowie na jej słowa? A może uczestniczki show przeniosą swoje konflikty do social mediów? Jedno jest pewne – dramaty, które powstały na planie jeszcze długo będą komentowane…