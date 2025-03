Vanessa Aleksander po wygraniu 15. edycji „Tańca z gwiazdami” na dobre rozkręciła się w polskim show-biznesie. Aktorka znana z produkcji, takich jak 'The Office”, „Ojciec Mateusz”, „Rojst”, czy „Krew” chętnie udziela wywiadów, gdzie opowiada o kulisach swojego zawodu. Ostatnio wspomniała i tym, że aktorzy pracujący w teatrach nie zarabiają godziwych pieniędzy, które starczyłyby im na dostatnie życie. Szczerze wyznała, że gdyby nie miała w czasie pracy na etat innych projektów filmowych, to trudno byłoby jej się utrzymać.

Vanessa Aleksander o fenomenie polskiego „The Office”: „Nikt nam nie wróżył sukcesu” (WIDEO)

Vanessa Aleksander szczerze o zarobkach na etacie w teatrze. „Trudno się utrzymać!”

Aktorka w rozmowie z Pudelkiem wróciła pamięcią do trudnych czasów, gdy zaraz po ukończeniu warszawskiej Akademii Teatralnej zaczęła pracować w teatrze. Okazuje się, że wtedy za sam spektakl zarabiała tylko 210 złotych na rękę! Były to na tyle małe pieniądze, że Vanessa Aleksander nie umiała się za to utrzymać, ale mimo to grała spektakle, ponieważ spełniała wtedy swoje wielkie marzenie z dzieciństwa:

Mogę powiedzieć, że w teatrze, po ukończeniu szkoły teatralnej, za spektakl nie „na rękę” dostawałam 210 złotych i to po zdobyciu wykształcenia wyższego, gdzie ten etat to było coś w rodzaju 'złotego biletu’. Nie da się utrzymać za 210 zł za spektakl w żadnym mieście, jeżeli tych spektakli jest 3–4 w miesiącu. To się troszkę zmieniło, ale ja nie chcę na to narzekać. Chętniej zrobię coś ambitnego, ciekawego, z twórcami, którzy są zaangażowani, za mniejszą stawkę, niż projekt, gdzie będzie ogromny kontrakt, ale nie będę tego czuła i nie będę czuła, że wkładam w to swoje serce — podsumowała Vanessa Aleksander.

Vanessa Aleksander o serialu „Krew”, „Tańcu z gwiazdami” i „The Office PL” – WYWIAD TELEMAGAZYN