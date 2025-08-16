Znaleziono go martwego, a sekcja zwłok do dziś jest zatajona. Co stoi za tajemniczą śmiercią Elvisa Presleya?

Tajemnicza śmierć Elvisa Presley'a

Elvis Presley to nazwisko, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Amerykański piosenkarz był prawdziwą ikoną muzyczną, a na kartach historii bez wątpienia zapisał się jako legenda rock’n’rolla. Wokalista był nie tylko idolem milionów fanek na całym świecie, ale do dziś uważany jest za jedną z najważniejszych postaci w kulturze i muzyce.

Wielką sławę i karierę Elvisa Presleya przerwała jego nagła śmierć. Artysta zmarł 16 sierpnia 1977 roku w wieku 42 lat. Odejście muzyka było wielkim szokiem dla świata. Jako przyczynę podawano atak serca, ale do dziś krąży wiele teorii związanych z jego tajemniczą śmiercią.