Znaleziono go martwego, a sekcja zwłok do dziś jest zatajona. Co stoi za tajemniczą śmiercią Elvisa Presleya?

16 sierpnia 2025 roku mija 48 rocznica rocznica jego śmierci.

/ 16.08.2025 /
źródło FIA / Rue des Archives / Forum

Elvis Presley to nazwisko, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Amerykański piosenkarz był prawdziwą ikoną muzyczną, a na kartach historii bez wątpienia zapisał się jako legenda rock’n’rolla. Wokalista był nie tylko idolem milionów fanek na całym świecie, ale do dziś uważany jest za jedną z najważniejszych postaci w kulturze i muzyce.

 

Wielką sławę i karierę Elvisa Presleya przerwała jego nagła śmierć. Artysta zmarł 16 sierpnia 1977 roku w wieku 42 lat. Odejście muzyka było wielkim szokiem dla świata. Jako przyczynę podawano atak serca, ale do dziś krąży wiele teorii związanych z jego tajemniczą śmiercią.

źródło Bridgeman Images – RDA / Forum

Warto wspomnieć, że Presley w ostatnich miesiącach życia podupadł na zdrowiu i nie przypominał dawnego bożyszcza kobiet. Kiedyś wysportowany i urodziwy, a pod koniec życia zmagał się z nadwagą. W ostatnich dniach życia ważył prawie 160 kg. Poza tym mierzył się on z szeregiem innych dolegliwości.

 

Mimo wielu doskwierający problemów zdrowotnych Presley nie zwalniał tempa i potrafił dawać niemal 200 koncertów rocznie. Międzyczasie sięgał po leki, przez które z czasem się uzależnił, a te miały doprowadzić do tragicznego finału.

źródło GRANGER / Granger History Collection / Forum

Ostatnie dni życia muzyk spędził w swojej posiadłości w Memphis, w Graceland, który był przed trasą koncertową po Stanach Zjednoczonych. Pewnego dnia, jego o 21 lat młodsza partnerka Ginger Alden znalazła go leżącego w łazience w kałuży wymiocin. Niestety po przyjeździe zespołu ratowników nie udało się go uratować. Tego samego dnia miała zostać przeprowadzona sekcja zwłok, a przyczyną zgonu miał być atak serca. Podobno Elvis był już kolejną osobą w rodzinie, która odeszła w tak młodym wieku.

źródło DILTZ / Rue des Archives / Forum

Co ciekawe, wyniki sekcji zwłok zostały zatajone przez rodzinę piosenkarza na 50 lat, a światło dzienne mają ujrzeć dopiero za dwa lata, czyli w 2027 roku. Wielu wciąż zastanawia się, dlaczego ukryto oficjalną przyczynę śmierci Presley’a. Z informacji jawnych wiadomo, że badania wykryły w jego organizmie aż 9 różnych substancji takich jak: kodeina, barbituran czy metakwalon.

źródło / Bridgeman Images – RDA / Forum

Warto również dodać, że 4 lata przed śmiercią, Elvis trafił do szpitala z powodu uzależnienia od petydyny, czyli opioidowego leku przeciwbólowego. Wykryto też wtedy u niego żółtaczkę. Poza tym król rock’n’rolla miał zmagać się również m.in.: z problemami z oddychaniem, zaparciami, wrzodami, wzdęciami czy zapaleniem wątroby.

 

Jeden z jego lekarzy George Nichopoulos twierdził: „czuł, że kupując leki na receptę, nie jest zwykłym narkomanem, który dostaje coś z ulicy”.

źródło Mary Evans Picture Librar / Forum

Jeden z lekarzy muzyka twierdził, że przyczyną mogło być przedawkowanie leków, które sam mu przepisywał, a Elvis miał nie stosować się do zaleceń.

 

Joseph Davis, który uczestniczył we wznowionym śledztwie w 1994 roku, twierdził jednak, że przyczyną nie było przedawkowanie.

„Gdyby było to przedawkowanie narkotyków, zacząłby coraz bardziej zasypiać. Podciągnąłby spodnie od piżamy i doczołgałby się do drzwi, by szukać pomocy. Śmierć z powodu przedawkowania narkotyków trwa wiele godzin”.

źródło c51 / Zuma Press / Forum

Śledczy z Biura Głównego Lekarza Sądowego Don Warlick miał również odmienną teorię, co do śmierci wokalisty. Według niego artysta próbował się wypróżnić, zmagając się z przewlekłymi zaparciami, a dodatkowo miał uszkodzone jelito.

 

„Tak zwany manewr Valsalvy, mówiąc prościej, wysiłek związany z wypróżnieniem uciskał aortę brzuszną piosenkarza, zamykając jego serce” – twierdził w rozmowie z „Mirror”.

źródło TopFoto / Topfoto / Forum

David Stanley, czyli przyrodni brat Elvisa w dokumencie”Elvis’ women” na platformie Amazon Prime twierdził, że muzyk mógł popełnić samobójstwo. Stanley sugerował, że ten przedawkował leki ze względu na wiele romansów z dziewczynami. Jak twierdził, muzyk miał się bać, że wszystko wyjdzie na jaw, przez co pożegna się z karierą, a nawet trafi do więzienia.

 

„Jego zainteresowanie młodymi dziewczętami zawsze mnie niepokoiło.” To cud, że nie został zdemaskowany. Udawało mu się to, co większości ludzi nie uszłoby na sucho. A to ze względu na jego pieniądze, fortunę, sławę, władzę, charyzmę i magnetyzm” – opowiadał David.

