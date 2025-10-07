To on był pierwszym chłopakiem Kasi Cichopek! Dla niego chciała wyjechać z kraju, ale wkrótce poznała Hakiela
Ciekawe jak wyglądałoby życie aktorki, gdyby jej pierwszy związek jednak przetrwał?
Katarzyna Cichopek to jednak z najpopularniejszych osobistości w polskim show-biznesie. Gwiazda zyskała popularność i sympatię widzów dzięki roli w serialu „M jak Miłość”, gdzie gra po dzień dzisiejszy. Obecnie jest także jedną z prowadzących w programie „Halo tu Polsat”. Poza wielką karierą, to właśnie jej życie prywatne i miłosne od lat jest w centrum zainteresowania.
Być może nie każdy pamięta, ale zanim Cichopek wyszła za mąż, to jej pierwszą miłością był niejaki Mateusz z Wiednia. Aktorka była wówczas na początku swojej kariery i była nastolatką. Jak podają media, to właśnie dzięki rodzicom para miała się poznać, a bliższy kontakt nawiązali podczas obozu językowego. Kasia nie ukrywała, że musi mierzyć się ze związkiem na odległość.
„Mam chłopaka. Widzimy się dwa, trzy razy w miesiącu, codziennie do siebie dzwonimy. Fajnie, że wymyślono internet” – mówiła przed laty w „Rewii”.
Podobno młoda aktorka rozważała nawet przeprowadzkę do Austrii, aby być blisko ukochanego. Finalnie nie doszło do realizacji tego pomysłu, a ich drogi wkrótce się rozeszły.
Kasia niedługo później dostała propozycję udziału w programie „Taniec z Gwiazdami”, gdzie poznała swoją kolejną miłość, czyli Marcina Hakiela, z którym sięgnęła po zwycięstwo. Wkrótce okazało się, że aktorka i tancerz nie tylko zaczęli tworzyć zgrany duet na parkiecie, ale także duet życiowy.
Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel po trzech latach od zakończenia „Tańca z Gwiazdami”, czyli 20 września 2008 roku powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Małżeństwo doczekało się również dwójki pociech, czyli Adama i Helenki. Niestety ich małżeństwo jednak nie przetrwało, a o rozstaniu poinformowali w 2022 roku, kończąc 17 lat wspólnego życia.
Niedługo po tym okazało się, że aktorka znalazła miłość u boku prezentera Macieja Kurzajewskiego, z którym dziś wspólnie prowadzą „Halo tu Polsat”. Jak podają media, para miała potwierdzić swój związek w październiku 2022 roku. Od tamtej pory tworzą szczęśliwy związek, a już niebawem, bo 25 października para ma wziąć ślub.
Anonim | 7 października 2025
