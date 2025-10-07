To on był pierwszym chłopakiem Kasi Cichopek! Dla niego chciała wyjechać z kraju, ale wkrótce poznała Hakiela

Pierwsza miłość Katarzyny Cichopek

Być może nie każdy pamięta, ale zanim Cichopek wyszła za mąż, to jej pierwszą miłością był niejaki Mateusz z Wiednia. Aktorka była wówczas na początku swojej kariery i była nastolatką. Jak podają media, to właśnie dzięki rodzicom para miała się poznać, a bliższy kontakt nawiązali podczas obozu językowego. Kasia nie ukrywała, że musi mierzyć się ze związkiem na odległość.

„Mam chłopaka. Widzimy się dwa, trzy razy w miesiącu, codziennie do siebie dzwonimy. Fajnie, że wymyślono internet” – mówiła przed laty w „Rewii”.