Ralph Kamiński jest wokalistą młodego pokolenia, multiinstrumentalistą i ciekawym zjawiskiem na polskiej scenie muzycznej. Wiele osób docenia go za oryginalny głos i niebanalne kompozycje muzyczne. Niestety, ale w ostatnim czasie artysta mierzył się z wielkim smutkiem. Tydzień temu zmarła jego ukochana suczka — Dolly. Okazuje się, że to nie koniec przykrych wiadomości. Teraz artysta poinformował o śmierci kolejnego pupila…

Ralph Kamiński pogrążony w smutku. Pożegnał bliskiego przyjaciela…

Ralph Kamiński niedawno gościł na sopockiej scenie podczas Top of the Top Sopot Festival. Zaśpiewał wtedy w duecie z Natalią Szroeder piosenkę „Przypływy”, która wywołała ciarki na plecach wielu widzów. Niestety, ale oprócz sukcesu zawodowego w ostatnim czasie wokalista mierzył się z poważnym problemem w życiu prywatnym. Zmarł ukochany pupil artysty — Reniu: 

Niestety, wczoraj odszedł od nas Reniu… Tydzień po śmierci Dolly. Chorował, ale też jej brak go dobił. Ciężko nam w to uwierzyć. Po kochanych zwierzakach pozostaje pustka nie mniejsza niż po ludziach. Rexiu i Dolly zostaną w mojej piosence, mam nadzieję, że są gdzieś razem szczęśliwi — poinformował we wpisie na Instagramie Ralph Kamiński. 

Internauci byli bardzo smutni z powodu straty bliskiego przyjaciela muzyka. Pod jego wpisem pojawiło się mnóstwo słów wsparcia i szczerych kondolencji. Fani napisali bardzo poruszające komentarze na Instagramie:

  • Ogromnie mi przykro. Ściskam mocno, 
  • Zwierzęta łamią nasze serca tylko raz — gdy odchodzą. Pieski pozostaną na zawsze w pamięci waszej i fanów dzięki piosence,
  • Bardzo mi przykro, właśnie myślałam wczoraj co z nim, bo pamiętałam post o kardiologu… Trzymajcie się, utulam! Niewyobrażalna strata i ból,
  • Wiem, że historia jest smutna, ale też w pewnym psim, uroczym sensie i romantyczna. Reksiowi pękło psie serduszko z tęsknoty za Dolly zapewne. Trzymaj się cieplutko, ostatnie MGO, będzie kosmicznie piękne, zobaczysz — pisali internauci. 
Ralph Kamiński, fot. Instagram.

