Ralph Kamiński jest wokalistą młodego pokolenia, multiinstrumentalistą i ciekawym zjawiskiem na polskiej scenie muzycznej. Wiele osób docenia go za oryginalny głos i niebanalne kompozycje muzyczne. Niestety, ale w ostatnim czasie artysta mierzył się z wielkim smutkiem. Tydzień temu zmarła jego ukochana suczka — Dolly. Okazuje się, że to nie koniec przykrych wiadomości. Teraz artysta poinformował o śmierci kolejnego pupila…

Ralph Kamiński pogrążony w smutku. Pożegnał bliskiego przyjaciela…

Ralph Kamiński niedawno gościł na sopockiej scenie podczas Top of the Top Sopot Festival. Zaśpiewał wtedy w duecie z Natalią Szroeder piosenkę „Przypływy”, która wywołała ciarki na plecach wielu widzów. Niestety, ale oprócz sukcesu zawodowego w ostatnim czasie wokalista mierzył się z poważnym problemem w życiu prywatnym. Zmarł ukochany pupil artysty — Reniu:

Niestety, wczoraj odszedł od nas Reniu… Tydzień po śmierci Dolly. Chorował, ale też jej brak go dobił. Ciężko nam w to uwierzyć. Po kochanych zwierzakach pozostaje pustka nie mniejsza niż po ludziach. Rexiu i Dolly zostaną w mojej piosence, mam nadzieję, że są gdzieś razem szczęśliwi — poinformował we wpisie na Instagramie Ralph Kamiński.

