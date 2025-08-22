Ralph Kamiński głęboko pogrążony w żałobie. „Odszedł od nas Reniu”
Zamieścił w sieci przejmujący wpis...
Ralph Kamiński jest wokalistą młodego pokolenia, multiinstrumentalistą i ciekawym zjawiskiem na polskiej scenie muzycznej. Wiele osób docenia go za oryginalny głos i niebanalne kompozycje muzyczne. Niestety, ale w ostatnim czasie artysta mierzył się z wielkim smutkiem. Tydzień temu zmarła jego ukochana suczka — Dolly. Okazuje się, że to nie koniec przykrych wiadomości. Teraz artysta poinformował o śmierci kolejnego pupila…
Ralph Kaminski widzi się na Eurowizji! „Jestem wspaniałym kandydatem”
Ralph Kamiński pogrążony w smutku. Pożegnał bliskiego przyjaciela…
Ralph Kamiński niedawno gościł na sopockiej scenie podczas Top of the Top Sopot Festival. Zaśpiewał wtedy w duecie z Natalią Szroeder piosenkę „Przypływy”, która wywołała ciarki na plecach wielu widzów. Niestety, ale oprócz sukcesu zawodowego w ostatnim czasie wokalista mierzył się z poważnym problemem w życiu prywatnym. Zmarł ukochany pupil artysty — Reniu:
Niestety, wczoraj odszedł od nas Reniu… Tydzień po śmierci Dolly. Chorował, ale też jej brak go dobił. Ciężko nam w to uwierzyć. Po kochanych zwierzakach pozostaje pustka nie mniejsza niż po ludziach. Rexiu i Dolly zostaną w mojej piosence, mam nadzieję, że są gdzieś razem szczęśliwi — poinformował we wpisie na Instagramie Ralph Kamiński.
45. PPA. Katarzyna Figura w blond peruce, Ralph Kamiński niczym drag queen! Ewelina Flinta…
Anna Popek komentuje kontrowersyjne zdjęcie Ralpha Kamińskiego: „Żenujące”. Internauci też dorzucili swoje
Internauci byli bardzo smutni z powodu straty bliskiego przyjaciela muzyka. Pod jego wpisem pojawiło się mnóstwo słów wsparcia i szczerych kondolencji. Fani napisali bardzo poruszające komentarze na Instagramie:
- Ogromnie mi przykro. Ściskam mocno,
- Zwierzęta łamią nasze serca tylko raz — gdy odchodzą. Pieski pozostaną na zawsze w pamięci waszej i fanów dzięki piosence,
- Bardzo mi przykro, właśnie myślałam wczoraj co z nim, bo pamiętałam post o kardiologu… Trzymajcie się, utulam! Niewyobrażalna strata i ból,
- Wiem, że historia jest smutna, ale też w pewnym psim, uroczym sensie i romantyczna. Reksiowi pękło psie serduszko z tęsknoty za Dolly zapewne. Trzymaj się cieplutko, ostatnie MGO, będzie kosmicznie piękne, zobaczysz — pisali internauci.