Wersow pokazała dzień z Frizem i 2-letnią Majusią. Ale ona już jest duża!
Wersow i Friz tak spędzili dzień z córeczką! Zobacz zdjęcia...
1 / 9
Wersow udostępniła nowy vlog na swoim profilu na YouTube.
Pokazała na nim, jak spędza wolny dzień z córeczką — Majusią oraz mężem — Frizem.
2 / 9
Friz jest szczęśliwy z bycia ojcem. Bawił się z rana z przyjemnością z małą córeczką, która robiła rodzicom domowe spa.
3 / 9
Majusia bawiła się z rodzicami w chowanego. Sprytna pociecha schowała przed nimi pudełeczko z płatkami pod oczy.
4 / 9
Później Majusia zjadła z rodzinką pyszne śniadanie. Wersow i Friz nie kryli dumy z małej córeczki, która jest już bardzo samodzielna!
5 / 9
Później Friz i Wersow pochwalili się, że już wkrótce będzie miał premierę ich film: „Friz & Wersow. Miłość w czasach online”.
Kiedy zobaczyli plakat produkcji, to nie kryli wzruszenia.
6 / 9
Friz potem pokazywał Majusi, jak przygotowuje poranną jajecznicę.
7 / 9
Wersow bardzo spełnia się w roli młodej mamy. Opowiadała fanom m.in. o tym, jak uwielbia spędzać wolny czas z rodzinką w krakowskiej willi.
8 / 9
9 / 9