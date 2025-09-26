times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

Wersow pokazała dzień z Frizem i 2-letnią Majusią. Ale ona już jest duża!

Wersow i Friz tak spędzili dzień z córeczką! Zobacz zdjęcia...

Dzieci Gwiazd Friz Wersow
/ 26.09.2025 /
EmEl
Zrzut ekranu 2025-09-26 154208

1 / 9

Wersow i Friz pokazali Majusię. Ależ wyrosła! 

Wersow udostępniła nowy vlog na swoim profilu na YouTube. 

Pokazała na nim, jak spędza wolny dzień z córeczką — Majusią oraz mężem — Frizem.

Zrzut ekranu 2025-09-26 154155

2 / 9

Wersow i Friz pokazali Majusię. Ależ wyrosła! 

Friz jest szczęśliwy z bycia ojcem. Bawił się z rana z przyjemnością z małą córeczką, która robiła rodzicom domowe spa. 

Zrzut ekranu 2025-09-26 154137

3 / 9

Wersow i Friz pokazali Majusię. Ależ wyrosła! 

Majusia bawiła się z rodzicami w chowanego. Sprytna pociecha schowała przed nimi pudełeczko z płatkami pod oczy.

Zrzut ekranu 2025-09-26 154051

4 / 9

Wersow i Friz pokazali Majusię. Ależ wyrosła! 

Później Majusia zjadła z rodzinką pyszne śniadanie. Wersow i Friz nie kryli dumy z małej córeczki, która jest już bardzo samodzielna!

Zrzut ekranu 2025-09-26 154019

5 / 9

Wersow i Friz pokazali Majusię. Ależ wyrosła! 

Później Friz i Wersow pochwalili się, że już wkrótce będzie miał premierę ich film: „Friz & Wersow. Miłość w czasach online”. 

Kiedy zobaczyli plakat produkcji, to nie kryli wzruszenia.

Zrzut ekranu 2025-09-26 154000

6 / 9

Wersow i Friz pokazali Majusię. Ależ wyrosła! 

Friz potem pokazywał Majusi, jak przygotowuje poranną jajecznicę. 

Zrzut ekranu 2025-09-26 153949

7 / 9

Wersow i Friz pokazali Majusię. Ależ wyrosła! 

Wersow bardzo spełnia się w roli młodej mamy. Opowiadała fanom m.in. o tym, jak uwielbia spędzać wolny czas z rodzinką w krakowskiej willi. 

Zrzut ekranu 2025-09-26 153928

8 / 9

Wersow i Friz pokazali Majusię. Ależ wyrosła! 
Zrzut ekranu 2025-09-26 153908

9 / 9

Wersow i Friz pokazali Majusię. Ależ wyrosła! 
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Gwiazdy celebrują święto kina. Nikodem Rozbicki, Sonia Bohosiewicz, Maria Dębska…
Polscy celebryci
Nikodem Rozbicki Sonia Bohosiewicz
Gwiazdy celebrują święto kina. Nikodem Rozbicki, Sonia Bohosiewicz, Maria Dębska…
Aktorzy pojawili się na evencie naEkranie.pl - prezentuje Kino na plakacie.
Małgorzata Rozenek-Majdan przekazała radosną nowinę. Szykują się spore zmiany w jej życiu!
Aktualności Polscy celebryci
Małgorzata Rozenek Małgorzata Rozenek-majdan
Małgorzata Rozenek-Majdan przekazała radosną nowinę. Szykują się spore zmiany w jej życiu!
Niewiarygodne, czym się teraz zajmie...
Doda pokazała pamiątki z rodzinnego domu. Obrazek babci wyciska z oczu łzy!
Aktualności Polscy celebryci
Doda Dzieci Gwiazd
Doda pokazała pamiątki z rodzinnego domu. Obrazek babci wyciska z oczu łzy!
Te pamiątki mają dla niej ogromną wartość!
Maja Hyży robi biznes na akcjach charytatywnych? Zaskakujące kulisy wyszły na jaw
Aktualności Ale plota! Newsy Polscy celebryci
Maja Hyży
Maja Hyży robi biznes na akcjach charytatywnych? Zaskakujące kulisy wyszły na jaw
To, co wyszło na jaw, nie spodoba się fanom.
Julia Wieniawa i jej mama Marta zachwyciły na premierze. Jak siostry, a nie matka i córka! (FOTO)
Gwiazdy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Julia Wieniawa Marta Wieniawa-narkiewicz
Julia Wieniawa i jej mama Marta zachwyciły na premierze. Jak siostry, a nie matka i córka! (FOTO)
Marta Wieniawa-Narkiewicz wspiera córkę od zawsze – prywatnie i zawodowo.
Joanna Krupa ma chłodne relacje z byłym mężem? Co na to córka? (WIDEO)
Dzieci gwiazd Polscy celebryci TV Wideo VIDEO Kozaczka Związki gwiazd
Joanna Krupa
Joanna Krupa ma chłodne relacje z byłym mężem? Co na to córka? (WIDEO)
Modelka zdradziła nam jak wygląda jej obecna relacja z byłym partnerem!
Maja Rutkowski mogła zostać deportowana! Krzysztof uratował sytuację w ostatniej chwili
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Królowa Przetrwania Krzysztof Rutkowski
Maja Rutkowski mogła zostać deportowana! Krzysztof uratował sytuację w ostatniej chwili
Celebrytka była o krok od odpadnięcia z reality show, ale dzięki interwencji Krzysztofa dotarła na plan programu.
Marta Nawrocka nie czekała długo. Już wiadomo, czym zajmie się jako Pierwsza Dama
Aktualności Newsy
Marta Nawrocka
Marta Nawrocka nie czekała długo. Już wiadomo, czym zajmie się jako Pierwsza Dama
Żona Karola Nawrockiego nie zamierza ograniczać się do reprezentacyjnej roli.
Nagłe pogorszenie stanu zdrowia Adriana ze „ŚOPW”! „Jest wznowa guza i nowa zmiana jest większa”
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd
Adrian Szymaniak Choroba
Nagłe pogorszenie stanu zdrowia Adriana ze „ŚOPW”! „Jest wznowa guza i nowa zmiana jest większa”
Uczestnik miłosnego show dostał kolejną, druzgocącą diagnozę...
Tłumy gwiazd na wernisażu „Projekt Kobiety”. Odmieniona Dankwa, Hyży, bajkowa Kurdej-Szatan, Sokołowska……
Ale plota! Moda Polscy celebryci Z życia gwiazd
Anita Sokołowska Anna Karczmarczyk
Tłumy gwiazd na wernisażu „Projekt Kobiety”. Odmieniona Dankwa, Hyży, bajkowa Kurdej-Szatan, Sokołowska……
Michalina Sosna, Karolina Chapko, Anna Karczmarczyk, Katarzyna Zdanowicz...
Influencerki szalały na imprezie Maybelline. Wersow, Pisarek, Sara James, Natsu…
Polscy celebryci
Karolina Pisarek-Salla Natsu
Influencerki szalały na imprezie Maybelline. Wersow, Pisarek, Sara James, Natsu…
Monika Kociołek poczuła klimat Nowego Jorku, a Lila Janowska, jak Doda sprzed lat.
Premiera nowego albumu Julii Wieniawy przyciągnęła tłumy gwiazd: Maffashion, Łozo, Chodakowska…
Polscy celebryci
Ewa Chodakowska Gabi Drzewiecka
Premiera nowego albumu Julii Wieniawy przyciągnęła tłumy gwiazd: Maffashion, Łozo, Chodakowska…
Premiera jej trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego „Światłocienie” odbyła się z przytupem.
Jolanta Pieńkowska odchodzi z TVN-u! Pożegnała widzów na antenie: „Czas pokaże, co będzie dalej”
Polscy celebryci Z życia gwiazd
Jolanta Pieńkowska Tvn
Jolanta Pieńkowska odchodzi z TVN-u! Pożegnała widzów na antenie: „Czas pokaże, co będzie dalej”
Podczas ostatniego programu pojawiło się wiele wzruszeń.
Wojewódzki zakpił z daty ślubu Cichopek i Kurzajewskiego. Nagle wspomniał o PiS!
Aktualności Polscy celebryci
Katarzyna Cichopek Kuba Wojewódzki
Wojewódzki zakpił z daty ślubu Cichopek i Kurzajewskiego. Nagle wspomniał o PiS!
Padły ostre słowa!
Smaszcz rozpływa się nad nowym ukochanym. Przy okazji wbiła szpilę Kurzajewskiemu!
Aktualności Polscy celebryci
Maciej Kurzajewski Paulina Smaszcz
Smaszcz rozpływa się nad nowym ukochanym. Przy okazji wbiła szpilę Kurzajewskiemu!
"Co dostałam w zamian? Gów*no!" — podsumowała gorzko. Co jeszcze powiedziała?
Lil Masti jest w drugiej ciąży! Pokazała fanom urocze ciążowe krągłości (FOTO)
Aktualności Polscy celebryci
Aniela Bogusz "Lil Masti" Ciąże Gwiazd
Lil Masti jest w drugiej ciąży! Pokazała fanom urocze ciążowe krągłości (FOTO)
Tak obwieściła fanom radosną nowinę!
 