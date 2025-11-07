Upadł po wyjściu z Polsatu. Tak wyglądały ostatnie chwile Pono
Wydało się, gdzie ostatnio był widziany.
Wczoraj dotarła do nas wiadomość o śmierci rapera Rafała Poniedzielskiego „Pono”. Ujawniono, gdzie ostatnio był widziany. Straszne, co się wydarzyło.
Pono nie żyje
W czwartek 6 listopada 2025 roku zmarł Rafał Artur Poniedzielski, znany jako Pono, polski raper i producent muzyczny, współtwórca kolektywu ZIP Skład. Artysta miał 49 lat. Informację o śmierci podali m.in. przedstawiciele ZIP Składu oraz jego wieloletni współpracownik Wojtek Sokół.
Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś.
Śmierć Rapera była wstrząsem dla całego środowiska muzycznego.
Pono reanimowany. Przyczyna śmierci rapera
Kim był Pono?
Kariera muzyczna Pono (Rafała Artura Poniedzielskiego) rozpoczęła się w połowie lat 90., kiedy współtworzył grupę TPWC z Sokołem, a następnie stał się kluczowym członkiem i współzałożycielem wpływowego kolektywu ZIP Skład oraz grupy Zipera, zyskując szacunek w środowisku dzięki łączeniu ulicznych obserwacji z osobistymi refleksjami oraz charakterystycznemu stylowi wokalnemu
Poza działalnością artystyczną, Pono angażował się społecznie. W 2006 roku założył fundację „Hej Przygodo”, wspierającą uzdolnione dzieci w potrzebie, co podkreślało jego poczucie realnej odpowiedzialności.
Jego nagła śmierć wywołała silny wstrząs w środowisku, skutkując licznymi wpisami kondolencyjnymi od kolegów z branży, w tym od Wojtka Sokoła, który pożegnał go jako „legendę i indywidualistę”.
Pono nie żyje. To ona była największą miłością rapera. Co jeszcze wiadomo o jego życiu prywatnym?
To tam Pono był widziany przed śmiercią
Według nieoficjalnych doniesień serwisu Glamrap.pl, raper Pono (Rafał Poniedzielski) dostał zawału serca w Warszawie, w okolicach siedziby Telewizji Polsat, gdzie załatwiał sprawy biznesowe.
Śmierć nastąpiła bezpośrednio po tym, jak Pono poczuł się źle i słabo, wychodząc z samochodu do budynku Polsatu, po czym upadł i pomimo godzinnej reanimacji, nie udało się go uratować.
Pono miał zawał serca. Robił dzisiaj biznesy w siedzibie Polsat. Wychodząc z auta do budynku, powiedział do swojego towarzysza, że źle się czuje i mu słabo. Za chwilę padł na ziemię. Był reanimowany przez blisko godzinę. Niestety bezskutecznie — czytamy na stronie portalu Glamrap.