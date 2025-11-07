Wczoraj dotarła do nas wiadomość o śmierci rapera Rafała Poniedzielskiego „Pono”. Ujawniono, gdzie ostatnio był widziany. Straszne, co się wydarzyło. Pono nie żyje W czwartek 6 listopada 2025 roku zmarł Rafał Artur Poniedzielski, znany jako Pono, polski raper i producent muzyczny, współtwórca kolektywu ZIP Skład. Artysta miał 49 lat. Informację o śmierci podali m.in. przedstawiciele ZIP Składu oraz jego wieloletni współpracownik Wojtek Sokół. Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś. Śmierć Rapera była wstrząsem dla całego środowiska muzycznego. Pono reanimowany. Przyczyna śmierci rapera

Kim był Pono? Kariera muzyczna Pono (Rafała Artura Poniedzielskiego) rozpoczęła się w połowie lat 90., kiedy współtworzył grupę TPWC z Sokołem, a następnie stał się kluczowym członkiem i współzałożycielem wpływowego kolektywu ZIP Skład oraz grupy Zipera, zyskując szacunek w środowisku dzięki łączeniu ulicznych obserwacji z osobistymi refleksjami oraz charakterystycznemu stylowi wokalnemu Poza działalnością artystyczną, Pono angażował się społecznie. W 2006 roku założył fundację „Hej Przygodo", wspierającą uzdolnione dzieci w potrzebie, co podkreślało jego poczucie realnej odpowiedzialności. Jego nagła śmierć wywołała silny wstrząs w środowisku, skutkując licznymi wpisami kondolencyjnymi od kolegów z branży, w tym od Wojtka Sokoła, który pożegnał go jako „legendę i indywidualistę".