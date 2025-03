Michał Kassin przerwał milczenie i opublikował poruszające oświadczenie. Wyznał, że nie jest już z Jakubem Pursą i wyjawił kulisy rozstania.

Fani Michała Kassina, znanego z „Tańca z Gwiazdami”, nie mają ostatnio łatwego czasu. Najpierw tancerz poinformował o kontuzji, która zmusiła go do wycofania się z występów. Teraz doszła kolejna smutna wiadomość – jego związek z Jakubem Pursą przeszedł do historii.

Jeszcze niedawno uchodzili za jedną z najbardziej lubianych i wspieranych par w świecie show-biznesu. Chętnie publikowali wspólne zdjęcia, dawali przykład radosnej i otwartej relacji, zyskując ogromne wsparcie od fanów. Dlatego wiadomość o ich rozstaniu odbiła się szerokim echem w sieci.

W szczerym oświadczeniu, które pojawiło się na InstaStories, Michał wyznał:

Kochani, bardzo nie chciałem tego robić, ale przytłacza mnie ilość wiadomości z zapytaniami na ten temat. (…) Ja oraz Jakub Pursa nie jesteśmy już razem. Rozstaliśmy się jakiś czas temu, jeszcze przed moim urazem stopy, żeby nie było, że zostawia mnie teraz w trakcie kontuzji.

Tancerz zaznaczył, że rozstanie nie było wynikiem żadnych dramatycznych wydarzeń:

Nikt nikomu nie zrobił krzywdy i ja osobiście jestem bardzo wdzięczny za tę relację, bo naprawdę wiele mnie nauczyła i pokazała, ile jestem w stanie zrobić dla miłości.

Michał dodał, że to dla niego trudny moment, ale jednocześnie próbuje znaleźć w nim siłę i zamknąć pewien rozdział. ,,Chciałbym wraz z nogą uleczyć także swoje serce” – napisał w emocjonalnym wpisie.

Na koniec zwrócił się bezpośrednio do Jakuba: ,,Ściskam Cię Jakub” – zakończył krótko, ale wymownie.

Choć fani z pewnością będą tęsknić za ich wspólnymi momentami, wielu z nich już teraz w komentarzach okazuje wsparcie obu panom i życzy im wszystkiego, co najlepsze – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.