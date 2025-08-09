Doda już w 2008 roku pokazała, gdzie miała facetów… Ta bluzka to hit!
Przejrzeliśmy również jej inne zabawne koszulki!
Moda jest dla Dody bardzo ważna. To dzięki niej wyraża się na scenie i poza nią. Wokalistka ma słabość do zabawnych, ale także mocnych i wyrazistych koszulek.
Biało-czerwona z napisem Polska podkreśla jej miłość do kraju i patriotyzm.
Uwagę zwracała także bladoróżowa koszulka z napisem: „Szukam króla — królowa”.
T-shirt z takim napisem mogła założyć tylko osoba z dużym dystansem do siebie i świata.
Doda lubi być hałaśliwa i zapamiętywalna. Nic więc dziwnego, że wiele lat temu na jednym z eventów pojawiła się w koszulce z trzema wykrzyknikami.
T-shirt idealnie podkreślił jej mocny charakter i butną naturę.
Swego czasu Doda uwielbiała mocno prowokować wizerunkiem. Obcisła fioletowa koszulka z napisem: „100% Doda” to strzał w dziesiątkę.
Osoba, która nosi taki t-shirt musi mieć bardzo dużą pewność siebie oraz wysoką samoocenę.
To jednak koszulka z napisem: „Zjadam facetów na śniadanie” zrobiła prawdziwe zamieszanie w polskim show-biznesie.
Wokalistka tym samym pokazała, co myśli o wszystkich swoich ex…
Doda potrafi też wyglądać uroczo w koszulce z nadrukiem małej Smerfetki.
Trzeba przyznać, że taka stylizacja kiedyś była prawdziwym hitem!
Doda też umie dobrać koszulkę adekwatną do sytuacji. Kiedy była ambasadorką fundacji pomagającej dzieciom w potrzebie, to wybrała na tę okazję odpowiednią stylizację.
Miała na sobie koszulkę z napisem w tłumaczeniu na język polski: „Doda dla dzieci”.
Doda lubi też szokować, tak jak wtedy, gdy pokazała się w t-shircie z wielkim dolarem.
Tym samym artystka podkreśliła, że pieniądze są dla niej ważne i lubi je zarabiać.
Także na wydarzenie, które sama zorganizowała — koncert „Artyści przeciw nienawiści” wybrała konkretną koszulkę.
Czarny t-shirt z białym napisem z wydarzenia prezentował się świetnie i był silnym manifestem sprzeciwu wobec hejtu.