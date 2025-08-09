times-dark
Kozaczek
Doda już w 2008 roku pokazała, gdzie miała facetów… Ta bluzka to hit!

Przejrzeliśmy również jej inne zabawne koszulki!

09.08.2025
EmEl
Doda, fot. AKPA.

1 / 9

Zabawne koszulki Dody

Moda jest dla Dody bardzo ważna. To dzięki niej wyraża się na scenie i poza nią. Wokalistka ma słabość do zabawnych, ale także mocnych i wyrazistych koszulek. 

Biało-czerwona z napisem Polska podkreśla jej miłość do kraju i patriotyzm.

Doda, fot. AKPA.

2 / 9

Zabawne koszulki Dody

Uwagę zwracała także bladoróżowa koszulka z napisem: „Szukam króla — królowa”. 

T-shirt z takim napisem mogła założyć tylko osoba z dużym dystansem do siebie i świata.

Doda, fot. AKPA.

3 / 9

Zabawne koszulki Dody

Doda lubi być hałaśliwa i zapamiętywalna. Nic więc dziwnego, że wiele lat temu na jednym z eventów pojawiła się w koszulce z trzema wykrzyknikami. 

T-shirt idealnie podkreślił jej mocny charakter i butną naturę.

Doda, fot. AKPA.

4 / 9

Zabawne koszulki Dody

Swego czasu Doda uwielbiała mocno prowokować wizerunkiem. Obcisła fioletowa koszulka z napisem: „100% Doda” to strzał w dziesiątkę. 

Osoba, która nosi taki t-shirt musi mieć bardzo dużą pewność siebie oraz wysoką samoocenę.

Doda, fot. AKPA.

5 / 9

Zabawne koszulki Dody

To jednak koszulka z napisem: „Zjadam facetów na śniadanie” zrobiła prawdziwe zamieszanie w polskim show-biznesie. 

Wokalistka tym samym pokazała, co myśli o wszystkich swoich ex…

Doda, fot. AKPA.

6 / 9

Zabawne koszulki Dody

Doda potrafi też wyglądać uroczo w koszulce z nadrukiem małej Smerfetki. 

Trzeba przyznać, że taka stylizacja kiedyś była prawdziwym hitem!

Doda, fot. AKPA.

7 / 9

Zabawne koszulki Dody

Doda też umie dobrać koszulkę adekwatną do sytuacji. Kiedy była ambasadorką fundacji pomagającej dzieciom w potrzebie, to wybrała na tę okazję odpowiednią stylizację. 

Miała na sobie koszulkę z napisem w tłumaczeniu na język polski: „Doda dla dzieci”.

Doda, fot. AKPA.

8 / 9

Zabawne koszulki Dody

Doda lubi też szokować, tak jak wtedy, gdy pokazała się w t-shircie z wielkim dolarem. 

Tym samym artystka podkreśliła, że pieniądze są dla niej ważne i lubi je zarabiać.

Doda, fot. AKPA.

9 / 9

Zabawne koszulki Dody

Także na wydarzenie, które sama zorganizowała — koncert „Artyści przeciw nienawiści” wybrała konkretną koszulkę. 

Czarny t-shirt z białym napisem z wydarzenia prezentował się świetnie i był silnym manifestem sprzeciwu wobec hejtu.

