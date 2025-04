Artur Szpilka to polski zawodnik sportów walki, który rozpoczął karierę jako bokser, a następnie przeszedł do MMA. Po zakończeniu kariery bokserskiej w 2021 roku, Szpilka zadebiutował w MMA w 2022 roku. W organizacji KSW odniósł trzy zwycięstwa, w tym nad Mariuszem Pudzianowskim, którego pokonał przez techniczny nokaut w drugiej rundzie. Niedawno wziął udział w reality show Amazon Prime Video „The 50”, gdzie opowiedział między innymi o swoim wielkim lęku. Kto by się spodziewał, że tak wysportowany mężczyzna czegoś jeszcze się w życiu boi… ​

Artur Szpilka od dziecka boi się jednej rzeczy! To jest jego największy lęk

Bokser w jednym z odcinków programu ‚The 50″ szczerze opowiedział o swoim strachu w jednym z wideo. Mężczyzna zdradził, że od dziecka walczy z dysleksją i z dysgrafię, które sprawiają, że ma problem z szybkim czytaniem oraz poprawnym zapisywaniem wyrazów. Tego typu trudności nie mają wpływu na inteligencję człowieka, ale z pewnością przeszkadzają w nauce i codziennym funkcjonowaniu:

Jak wszedłem na arenę, otworzyły się drzwi, zobaczyłem litery i pojawił się jeden z najgorszych moich koszmarów. Dyslektyk, dysgrafik — Artur Szpilka — podsumował bokser w krótkiej setce z programu „The 50”.

