Artur Szpilka jest jednym z najpopularniejszych polskich pięściarzy i zawodników MMA. Na początku swoją karierę sportową rozpoczął jako bokser w wadze ciężkiej, gdzie zdobył popularność dzięki efektownemu stylowi walki i charyzmatycznej osobowości. Jest rozpoznawalny nie tylko za sprawą swojego brawurowego stylu walki, ale i kontrowersyjnych wypowiedzi. Od 14 lat mężczyzna jest zakochany w Kamili Wybrańczyk. Tylko nam zdradził, jaki jest ich przepis na udany związek miłosny.

Tak zaczęła się ich historia miłosna. Artur Szpilka wyrwał ją z toksycznego związku (FOTO)

Artur Szpilka po wyjściu z więzienia po 18-misięcznym areszcie w związku z bójką pod jednym z klubów poznał Kamilę Wybrańczyk. Zeswatał ich Dawid „Cygan” Kostecki. Początkowo kobieta nie była zachwycona i nie chciała kontynuować relacji z mężczyzną. Zarzekała się nawet, że nie wejdzie w związek z kryminalistą. Jednak z czasem poznała czułą stronę Artura Szpilki, a dziś narzeczeni są wręcz nierozłączni:

Nie wiem, jaki jest sekret naszej miłości, ale na pewno jest tak, że jestem 14 lat w związku i dalej bez renty. A powinno być renta! (śmiech). Tak naprawdę, to powiem ci szczerze, że to jest fajna sprawa, że minęło już tyle lat, a my ciągle możemy powiedzieć o sobie, że wciąż jesteśmy tacy sami. Wiadomo, że piękne jest też to, że my po prostu się zgraliśmy. Ona nie musi czegoś widzieć albo wiedzieć, ale spojrzy na mnie i już wszystko wie! Wie, że albo się napiłem, ale zrobiłem coś innego. Ja mam tak samo z nią! Także my po prostu znamy się już jak łyse konie — podsumował Artur Szpilka.