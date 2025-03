Gala TikTok Awards Polska 2024! Doda coraz szczuplejsza, Blanka w kowbojskim stroju, Sara James (FOTO)

Wokalistka w rozmowie z „Super Expressem” jasno stwierdziła, że nie ma teraz czasu na miłość, bo skupia się na karierze muzycznej. Piosenkarka uważa, że teraz jej czas, dlatego stara się go maksymalnie wykorzystać. Występuje w najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami” i marzy o graniu jeszcze większych koncertów oraz spełnianiu się w zawodzie muzyka:

Bardzo dużo teraz pracuję. Przygotowuję nowy album i kolejne piosenki… Z wielu rzeczy musiałam zrezygnować, np. z czasu jaki spędzam ze znajomymi. Czas z rodziną, z przyjaciółmi i całe moje życie prywatne poszło trochę na bok… Wyciągnięcie mnie w piątkowy wieczór do restauracji czy na dyskotekę graniczy wręcz z niemożliwym. Mam mało czasu dla wszystkich, natomiast robię codziennie, to co kocham. Tak naprawdę moje życie zmieniło się na takie, o którym zawsze marzyłam – powiedziała wokalistka.