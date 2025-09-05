Marcela Leszczak i Misiek Koterski przez wiele lat uchodzili za jedną z najgorętszych i barwniejszych par polskiego show-biznesu. Kilka dni temu nasz informator ujawnił, że para nie jest już razem. Jak się okazuje, jest to prawda. Marcela Leszczak sama teraz potwierdziła rozstanie, a nawet to, że są w trakcie rozwodu.

Marcela Leszczak i Misiek Koterski byli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Ich relacja od samego początku przechodziła wzloty i upadki, co już nie raz kończyło się rozstaniem.

Warto wspomnieć, że para poznała się w 2016 roku, a już rok później na świat przyszedł ich syn – Fryderyk. W 2017 roku doszło do zaręczyn, jednak do ślubu nie doszło, bo zdecydowali się na rozstanie. W 2021 roku Koterski związał się z aktorką Dagmarą Bryzek, z którą rozstał się kilka miesięcy później. Następnie aktor ponownie wrócił do Marceli Leszczak. W styczniu 2024 roku ogłosili, że są po ślubie.

Kilka dni temu w mediach pojawiły się doniesienia na temat ich kryzysu w małżeństwie, a nawet rozstania. Jak się teraz okazuje, nie były to plotki, a wszelkie wątpliwości rozwiała sama Marcela.

Tak, rozstaliśmy się. Rozstania nie są żadnym powodem do świętowania czy szczycenia się. Jest to po prostu smutne doświadczenie, które trzeba przeżyć po swojemu. Pozostajemy w dobrych relacjach i stosunkach – powiedziała Leszczak w rozmowie z „Jastrząb Post”.

Michał i Marcela, choć swoją codzienność tworzą teraz osobno, to pozostają w dobrych relacjach. Jak sama twierdzi Leszczak, na ten moment nie myśli o randkowaniu, bo czuje się świetnie jako singielka.

Nie skupiam się na płci przeciwnej. Wyparłam to, pierwszy raz w życiu tak mam! To chyba kwestia tego, że dobrze się czuję sama ze sobą. Chodzę wiele lat na terapię i doszłam do tego, że sama ze sobą czuję się dobrze – dodała.

Marcela w rozmowie z „Pomponikiem” natomiast ujawnia, że pozew rozwodowy został już złożony i para planuje rozstać się polubownie za porozumieniem stron. Na pytanie o ewentualny i ponowny powrót do siebie Marcela odpowiada: „Nie”.