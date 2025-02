To jest moja słodka tajemnica! Czekam, aż strzała amora mnie w Walentynki postrzeli. Nie wiem, z której strony jeszcze, ale wypatruję. Nie odliczam i tutaj sobie tak spoglądam, łowię… (śmiech). Nie, tak szczerze to po prostu lubię być zaskakiwany. Chciałbym, żeby każdy dzień był dla mnie właśnie takim pięknym zaskoczeniem. Nie tylko w Walentynki, bo to jest dla mnie tylko data. Chociaż wiem, że dla wielu osób to jest istotne, ale jeżeli chodzi o mnie, to ja tak jak do Sylwestra, tak i do Walentynek nie przywiązuję wagi. Po prostu niech ten dzień będzie miły. A jak się potoczy? Spotkajmy się 15 lutego i ja ci wtedy wszystko opowiem — podsumował zabawnie Robert El Gendy.

Robert El Gendy o hejcie na PnŚ. Dlaczego nie wyrzucili go z TVP po zmianie władzy? (WIDEO)

Później dziennikarz w dalszej części wypowiedzi dodał, że Walentynki to mocno skomercjalizowane święto, do którego on nie przywiązuje jakiejś wielkie wagi. Wspomniał przy tym, że kiedyś ten dzień kompletnie nie był przez ludzi w Polsce celebrowany, gdy on dorastał:

„Jednak kiedyś, w tych trudniejszych czasach, których ty pewnie nie pamiętasz. Urodziłem się wtedy, kiedy te ulice były szare. Nie było nigdzie takich balonów różowych, jakie są teraz za nami. Nikt nie świętował Walentynek. Jak ktoś wiedział w ogóle, że święto miłości istnieje, no to uśmiechnął się gdzieś tam pod nosem. Wspominam to z rozrzewnieniem. My byliśmy trochę obdarci z takich emocji. Ze wszystkiego, co amerykańskie kino właściwie później nam przyniosło. Więc jakby dopiero teraz jesteśmy świadomi i wybieramy, czy chcemy świętować Walentynki, czy Halloween, co też jest jakby trochę nie naszym świętem. Podsumowując — to jest dla mnie ze względu na czasy, w których się urodziłem, po prostu kolejna karta z kalendarza” — zakończył Robert El Gendy.