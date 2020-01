Misiek Koterski (40 l.) nigdy nie ukrywał, że na początku swojej kariery lubił się bawić. Mężczyzna nadużywał nie tylko alkoholu, ale również przyjmował środki odurzające. W jego życiu nastał taki dzień, kiedy postanowił zwrócić się po pomoc do Boga. To właśnie wtedy Koterski uświadomił sobie, jak może wyglądać przykładne życie człowieka w trzeźwości. Od tamtej pory minęło kilka lat, a Michał nie wrócił do starych nawyków.

TYLKO U NAS: Michał Koterski szczerze o swojej pracy: Nikt nie ma pojęcia, jakie to są koszta (WIDEO)

Misiek Koterski doświadczył objawienia Matki Bożej?

Michał Koterski bez wapienia przeszedł długą drogę od swojego uzależnienia do czasu, kiedy może powiedzieć, że jest wolnym człowiekiem. Mężczyzna opublikował na swoim Instagramie serię zdjęć z Medjugorie. Jest to święte miejsce, znane przede wszystkim dzięki objawieniom maryjnym. Aktor jest zdania, że takiego doświadczenia nie da się opisać słowami.

Michał na zdjęciu pozuje w puchowej kurtce zimowej na tle górskiego krajobrazu. Ma na sobie okulary przeciwsłoneczne, w których odbija się krzyż. Emanuje od niego spokój i radość.

I ❤️ Medjugorje. Dzisiaj byłem na objawieniu Matki Bożej, powierzyłem wasze wszystkie intencje, tego spotkania się nie da opisać słowami, jej miłość jest nieskończona – podpisał zdjęcie Michał

Medjugorje jest miejscowością położoną w południowej części Bośni i Hercegowiny. Objawienia maryjne, które się tam odbywają są cały czas badane przez Kościół katolicki, jednak jak do tej pory jeszcze nie potwierdzono ani nie zakwestionowano ich prawdziwości.

Obserwatorzy Michała Koterskiego byli zachwyceni pomysłem aktora, by na Nowy Rok odwiedzić święte miejsce. Niektórzy z fanów pamiętali, jak zachowywał się Koterski na początku swojej kariery i zgodnie stwierdzili, że od tamtej pory zmienił się diametralnie. Aktor może być z siebie dumny. Udało mu się pokonać uzależnienie i każdego dnia nad sobą pracuje.

A wy, byliście w Medjugorje?

ZOBACZ WIĘCEJ:

Misiek Koterski WALCZY o związek z Marcelą? Wszystko na to wskazuje

Marcela Leszczak podzieliła się z fankami WIADOMOŚCIĄ DNIA

Misiek Koterski nie zabrał Marceli na premierę; przyszedł z kimś INNYM (ZDJĘCIA)