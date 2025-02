Być może nie wiele osób pamięta, ale Julia Wieniawa jakiś czas temu mogła poszczycić się własną firmą. Chodzi o markę modową LEMISS, którą założyła w 2020 roku. Jakiś czas po jej otwarciu doszło do pożaru w magazynie, przez który jej firma stanęła pod znakiem zapytania. Po tym incydencie Wieniawa nie powiedziała oficjalnie co dalej, jednak podczas ostatniego wywiadu z serwisem Shownews.pl odniosła się do tej sytuacji. Czyżby to był koniec LEMISS?

Julia Wieniawa o pożarze magazynu jej marki

Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych, polskich artystek młodego pokolenia. Aktorka, wokalistka i obecnie również jurorka programu „Mam Talent” kilka lat wstecz zdecydowała się na otwarcie własnej marki odzieżowej głównie z odzieżą sportową dla kobiet.

Niedługo po założeniu własnego biznesu budynek, w którym artystka magazynowała ubrania, stanął w płomieniach. Po pożarze Wieniawa została zmuszona zawiesić swoją działalność, jednak do tej pory nigdy oficjalnie nie wybrzmiało, czy jej marka ma szansę znów stanąć na nogi.

Piosenkarka sytuację z pożarem i brak dalszej ingerencji w markę tłumaczyła tym, że tak miało być, a poza tym ma teraz sporo innych zajęć:

Na razie nie robię tego dalej, bo nie mam czasu. Wiem, że nigdy nie powiedziałam nic na ten temat, bo trochę wierzyłam, że może to wróci, ale pożar naszego magazynu, mam wrażenie, że to było zapisane w gwiazdach, tak miało być i ten pożar sprawił, że trochę żeśmy odpuściły. Zrozumiałam, że tak naprawdę nie do końca mam na to czas, mam tyle swoich zawodowych przestrzeni, w których powinnam się rozwijać i tam wykorzystywać wszystkie wolne chwile, a nie na markę – wyznała Wieniawa w rozmowie z „Shownews.pl”.

Julka podczas wywiadu niechętnie rozmawiała o zaistniałej sytuacji, jednak podkreśliła, że nie zalicza tego jako porażki życiowej i teraz skupia się na przyszłości, która ma przynieść według niej wiele nowego.