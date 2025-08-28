times-dark
Julia Wieniawa chwali się domem w lesie za MILIONY! Wysokie sufity, KRÓLEWSKA łazienka i ogromna sauna… (FOTO)

Zatrudniła projektantkę domów gwiazd.

Domy Gwiazd Julia Wieniawa
/ 28.08.2025 /
Aurora
IG/juliawieniawa źródło IG/juliawieniawa

1 / 9

Nowy dom Julii Wieniawy

Julia Wieniawa jakiś czas temu poinformowała, że kupiła wymarzony dom w lesie. Już wcześniej chwaliła się niektórymi kadrami z wnętrz nowego domu.

IG/juliawieniawa źródło IG/juliawieniawa

2 / 9

Nowy dom Julii Wieniawy

Tym razem postanowiła pochwalić się nie tylko wykończonymi już pomieszczeniami domu, ale również i projektem łazienki. Nie da się ukryć, że plan na tę przestrzeń wygląda królewsko.

IG/juliawieniawa źródło IG/juliawieniawa

3 / 9

Nowy dom Julii Wieniawy

Do projektu zatrudniła Olę Ziarek, która znana jest z tworzenia wymarzonych przestrzeni dla polskich gwiazd.

IG/juliawieniawa źródło IG/juliawieniawa

4 / 9

Nowy dom Julii Wieniawy

„Wizualizacje do projektu łazienki Julii w jej domu w lesie gotowe Wchodzimy na realizację niebawem – ale ta przestrzeń jest już w mojej głowie od dawna. Tak właśnie ja sobie wyobrażałam od początku. “Czuję ją” i uwielbiam ten klimat …” – napisała na Instagramie projektantka.

IG/juliawieniawa źródło IG/juliawieniawa

5 / 9

Nowy dom Julii Wieniawy

Julia Wieniawa już od dłuższego czasu odpoczywa w swoim domku i pokazuje coraz więcej szczegółów z jej nowego gniazdka. Do tej pory zdążyła już nawet napisać tam kilka swoich tekstów i stworzyć nowe piosenki.

IG/juliawieniawa źródło IG/juliawieniawa

6 / 9

Nowy dom Julii Wieniawy

Dzisiaj postanowiła pochwalić się także ogromną sauną, która z pewnością pozwoli jej na odpoczynek i regenerację.

IG/juliawieniawa źródło IG/juliawieniawa

7 / 9

Nowy dom Julii Wieniawy

Artystka z pewnością pokaże niebawem więcej szczegółów z wymarzonego domku w lesie.

8 / 9

Nowy dom Julii Wieniawy

9 / 9

Nowy dom Julii Wieniawy
