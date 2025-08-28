Julia Wieniawa chwali się domem w lesie za MILIONY! Wysokie sufity, KRÓLEWSKA łazienka i ogromna sauna… (FOTO)
Zatrudniła projektantkę domów gwiazd.
Julia Wieniawa jakiś czas temu poinformowała, że kupiła wymarzony dom w lesie. Już wcześniej chwaliła się niektórymi kadrami z wnętrz nowego domu.
Tym razem postanowiła pochwalić się nie tylko wykończonymi już pomieszczeniami domu, ale również i projektem łazienki. Nie da się ukryć, że plan na tę przestrzeń wygląda królewsko.
Do projektu zatrudniła Olę Ziarek, która znana jest z tworzenia wymarzonych przestrzeni dla polskich gwiazd.
„Wizualizacje do projektu łazienki Julii w jej domu w lesie gotowe Wchodzimy na realizację niebawem – ale ta przestrzeń jest już w mojej głowie od dawna. Tak właśnie ja sobie wyobrażałam od początku. “Czuję ją” i uwielbiam ten klimat …” – napisała na Instagramie projektantka.
Julia Wieniawa już od dłuższego czasu odpoczywa w swoim domku i pokazuje coraz więcej szczegółów z jej nowego gniazdka. Do tej pory zdążyła już nawet napisać tam kilka swoich tekstów i stworzyć nowe piosenki.
Dzisiaj postanowiła pochwalić się także ogromną sauną, która z pewnością pozwoli jej na odpoczynek i regenerację.
Artystka z pewnością pokaże niebawem więcej szczegółów z wymarzonego domku w lesie.
