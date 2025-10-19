Julia Wieniawa jakiś czas temu gościła na kanapie w show Kuby Wojewódzkiego. Wówczas została zapytana przez gospodarza o dość kontrowersyjny temat dotyczący biedy, z którym się zgodziła. W sieci zaczęło wrzeć, a wiele osób oburzyło się po słowach celebrytki. Teraz w rozmowie z naszą redakcją sprawę skomentował aktor Adam Woronowicz, który jako nieliczny stanął w obronie koleżanki z branży.

Adam Woronowicz o słowach Julii Wieniawy „Bieda to stan umysłu”

Warto przypomnieć, że Julia Wieniawa podczas wizyty w talk-show Kuby Wojewódzkiego została zapytana przez dziennikarza, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że: „bieda to stan umysłu”. Na co artystka odpowiedziała:

„Też tak uważam. Wiem, że to jest kontrowersyjne (…) Ja jako dziecko już wiedziałam, co mnie w życiu czeka. Nieświadomie afirmowałam to swoje życie. Zawsze wiedziałam, że na wszystko będzie mnie stać, co będę chciała. Czułam to w trzewiach, ale to nie wystarczy chcieć, tylko ciężko na to pracować.”

Słowa te obiły się szerokim echem w sieci, a wiele nawet znanych osób skrytykowało słowa aktorki i piosenkarki. Teraz w rozmowie z naszą redakcją, kontrowersyjną wypowiedź młodszej koleżanki skomentował aktor Adam Woronowicz, który stanął w jej obronie.

Ja po prostu myślę sobie, że za dużo w naszej przestrzeni publicznej jest takich momentów, w których łapiemy się czegoś, żeby można sobie poużywać. Poużywać w różny sposób, to znaczy pojechać po kimś, skrytykować kogoś, to znaczy ja nigdy nie oceniam kogoś, że intencją osoby, która wypowiada jakieś słowa była taka czysta chęć obrażenia kogoś w tym temacie – zaczął Woronowicz.

Aktor dał do zrozumienia również, że jesteśmy tylko ludźmi, którzy także popełniają błędy.

Czasami mówimy coś, czego potem żałujemy, albo mówimy coś, co nam się powiedziało, albo mówimy coś, czym zostaliśmy sprowokowani, ale ja zawsze myślę sobie, że człowiek gdzieś tam w swojej istocie na samym dnie jest, każdy do siebie jest gdzieś tam podobny. To jest takie małe zagubione stworzonko gdzieś tam w środku, które często się boi i często może coś wypowiedzieć niechcący – dodał.

Zdaniem aktora słowa Julii Wieniawy wcale nie miały złośliwego wydźwięku i jest przekonany, że z pewnością nie miały na celu nikogo urazić.