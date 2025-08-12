Julia Wieniawa przeżywa obecnie wyjątkowo pracowity okres. Aktorka i wokalistka nie tylko angażuje się w nowe projekty filmowe i serialowe, ale także intensywnie promuje kolejny sezon popularnej produkcji „Rodzinka.pl”. Równocześnie przygotowuje się do premiery swojego nowego albumu „Światłocienie”. Jako zapowiedź płyty zaprezentowała niedawno singiel „Nie będziemy tęsknić”.

Julia Wieniawa zaskakuje wyznaniem o swoim alter ego

Podczas wizyty w studiu RMF FM piosenkarka podzieliła się refleksją na temat kondycji relacji w dzisiejszych czasach. Jej zdaniem współczesna miłość często przypomina jedzenie zamawiane przez aplikację, szybko dostępne, ale równie łatwo zastępowane nowym „modelem”. Wieniawa zauważyła, że wiele związków rozpada się, zanim zdąży się rozwinąć, a rozmowy coraz częściej ograniczają się do wymiany wiadomości w mediach społecznościowych.

To jest straszne. Jest to smutne i wierzę w to, że nadal miłość istnieje. Ale generalnie tak jest, po prostu związki szybciej się rozpadają, bo masz wrażenie, że można szybko kogoś wymienić na nowy model – mówiła.

Aktorka przyznała, że dla niej osobiście ważne są spotkania twarzą w twarz i pielęgnowanie więzi z przyjaciółmi oraz rodziną. Wieniawa zdradziła także, że kilka lat temu stworzyła swoje alter ego, Anastazję. To postać femme fatale, chłodna i wyrachowana, która pojawia się w jej życiu w określonych momentach.

Można ją trochę odebrać jako bezduszną, zimną. To dziewczyna, która stwierdziła, że „okej, zostałam zraniona, więc teraz ja będę rozdawać karty. Teraz nie będziesz ty mnie ranił, tylko jak już to ja, albo właśnie będę znikać, zanim ktoś mi to po prostu zrobi” – wyznała Julia.

Anastazja, jak wyjaśniła, dawała jej wiele wsparcia i myśl o tym, że jest kimś innym pozwalała być znacznie pewniejszą siebie. To właśnie ta dwoistość charakteru stała się inspiracją dla części jej twórczości.