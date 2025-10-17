Wieniawa, która obecnie promuje swój album „Światłocienie” w ramach jesiennej trasy koncertowej, przyzwyczaiła już widzów do dopracowanych show pełnych energii i tańca. Jednak ostatni występ przyniósł wyjątkowy moment spontaniczności.

Tak Julia Wieniawa potraktowała swoją fankę

Podczas niedawnego koncertu Julii Wieniawy wydarzyło się coś, co na długo pozostanie w pamięci publiczności. Artystka znana z bezpośredniego kontaktu z fanami, tym razem zrobiła coś, czego wcześniej nigdy nie próbowała. Zaprosiła jedną z fanek na scenę, by wspólnie wystąpić. Podczas koncertu piosenkarka dostrzegła w tłumie dziewczynę z kartką, na której widniało odważne pytanie:

Mogę zatańczyć na scenie do utworu „Kocham”?

Spełnienie tego marzenia poruszyło publiczność. Fanka została zaproszona za kulisy, gdzie artystka podziękowała jej za odwagę i entuzjazm.

Możesz. Słuchajcie to będzie pierwszy raz w historii moich koncertów. […] Fajnie, że jesteś taka odważna – powiedziała Wieniawa.

Dziewczyna nie kryła emocji, odpowiadając z dumą: „Wymanifestowałam to! Wierzyłam w to”. Chwilę później scena należała już do nich obu. W trakcie wykonywania utworu „Kocham” zaproszona fanka zatańczyła przed tłumem, a publiczność nagrodziła ten moment brawami. Nagranie z występu błyskawicznie zaczęło krążyć w mediach społecznościowych, zbierając setki komentarzy i reakcji fanów.