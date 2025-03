Sandra Kubicka ujawniła jak NAPRAWDĘ wygladała niespodzianka urodzinowa Barona…

Później wspomniał co nieco o życiu miłosnym Alka Barona. Okazuje się, że muzyk będzie miał liczne podboje miłosne, ale z żadną z partnerek nie uda mu się zbudować stałej relacji. Co prawda widać, że w przyszłości pozna jakąś kobietę, z którą nawiążę dłuższą relację, ale nie będzie to jednak związek na całe życie…

Jego nie interesuje w tym momencie stały związek. Widać to w kartach. Jego to teraz w ogóle nie interesuje. Jednak prawdą jest, że w perspektywie kilku najbliższych lat, on będzie z kimś. Pozna jeszcze wartościową dla siebie kobietę, która dopasuje się do jego intensywnego zawodowego życia, ale nie wróżę tej relacji długiej przyszłości. Wszystko to dlatego, że Baron będzie przez całe życie miał burzliwe życie uczuciowe. Baron ma taką energię, która sprawia, że on potrzebuje w swoim życiu mocnych, intensywnych przeżyć. Problemem Barona nigdy nie było to, żeby poznać jakąś kobietę. On potrafi to robić jak mało kto. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy musi zbudować sobie jasny, konkretny cel w życiu prywatnym. Wtedy robią się schody… — podsumował Łukasz Chariasz.