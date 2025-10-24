Sprawa awaryjnego lądowania z udziałem Daniela Martyniuka nie milknie ani na trochę. Syn znanego gwiazdora disco polo dał nieźle popalić obsłudze i pasażerom na pokładzie, co zakończyło się niespodziewanym lądowaniem i interwencją służb. Teraz głos w sprawie zabrał muzyk Wojciech Jan Pytkowski, który staje w obronie młodego Martyniuka i proponuje pomoc Zenkowi i Danusi.

Wojciech Pytkowski wstawia się ze Danielem Martyniukiem po aferze samolotowej i zwraca się do jego rodziców

Nie da się ukryć, że w ostatnich tygodniach w życiu prywatnym Daniela Martyniuka wiele się dzieje. Nie da się ukryć, że Daniel ma skłonności do wywoływania kontrowersji, których ostatnio nie zabrakło poprzez mocne wpisy w social mediach.

Tym razem Młody Martyniuk w trakcie podróży samolotem linii lotniczej Wizz Air na trasie Malaga-Warszawa urządził niemałą awanturę. Jak relacjonowali pasażerowie, poszło o to, że obsługa nie chciała sprzedać mu alkoholu. Ten tak się wściekł, że nikt nie był w stanie go uspokoić, a w konsekwencji doszło do awaryjnego lądowania w Nicei i wyrzucenia go z pokładu. Na miejscu czekały już na niego służby. Danielowi grożą poważne konsekwencje takie jak: zakaz podróży daną linią lotniczą czy kara w wysokości setek tysięcy złotych.

Nieoczekiwanie głos w sprawie wybryku młodego Martyniuka postanowił zabrać Wojciech Jan Pytkowski, lider zespołu Zdobywcy Pewnych Oskarów. Muzyk przyznał się, że w przeszłości sam zmagał się z uzależnieniem, dlatego doskonale go rozumie. Poza tym zaapelował, aby „nie wsiadać” tak na niego po zaistniałym incydencie.

Ludzie, na miłość boską, nie wsiadajcie tak na tego Daniela, syna Zenka Martyniuka, na podstawie tych wydarzeń, co są w internecie, bardzo was proszę. Tak samo przez nazwisko Zenka. Chłopak jest trochę zagubiony teraz, ja wiem, co on przeżywa, bo ja byłem w cięższej sytuacji. Ale jeszcze bardziej przeżywają to Zenek i jego rodzina – zaczął muzyk.

Artysta zwrócił się również bezpośrednio do samego króla disco polo. Pytkowski zaproponował, aby Zenek odezwał się do niego, bo ten ma namiary na kogoś, kto może im pomóc.

I tutaj Zenek do ciebie mówię: może to paradoksalnie zabrzmi, ale bardziej pomocy potrzebujecie wy, bo wy jesteście współuzależnieni nie od towaru czy od wódy, tylko od miłości prawdziwej, ojcowskiej czy matczynej. Dlatego nie dacie rady mu pomóc. Zadzwoń do mnie Zenek, ja ci dam kogoś, kto może pomóc temu chłopakowi. Bo jemu trzeba pomóc. To, co wyprawia ten Daniel, to jest nic innego, jak wołanie o pomoc – dodał Pytkowski.

Na koniec muzyk jeszcze raz poprosił ludzi, aby dali spokój Danielowi i ponownie zwrócił się o kontakt do Zenka Martyniuka.