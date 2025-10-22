W mediach aż huczy po aferze samolotowej z udziałem Daniela Martyniuka. Syn króla disco polo podczas powrotu do Polski nieźle odpalił wrotki, a na pokładzie samolotu urządził awanturę. Teraz linia lotnicza, którą podróżował, zabrała głos w tej sprawie.

Linia Lotnicza ujawnia, co Daniel Martyniuk wyrabiał w samolocie

Nie da się ukryć, że Daniel Martyniuk ma skłonności do wywoływania kontrowersji, których ostatnio nie zabrakło poprzez mocne wpisy w social mediach. Tym razem celebryta po raz kolejny dał niezły popis, ale poszedł o krok dalej.

Młody Martyniuk w trakcie podróży samolotem linii lotniczej Wizz Air na trasie Malaga-Warszawa urządził niemałą awanturę. Jak relacjonowali pasażerowie, poszło o to, że obsługa nie chciała sprzedać mu alkoholu. Ten tak się wściekł, że nikt nie był w stanie go uspokoić, a w konsekwencji doszło do awaryjnego lądowania w Nicei i wyrzucenia go z pokładu. Na miejscu czekały już na niego służby.

Wizz Air potwierdza, że lot W6 1336 z Malagi do Warszawy został przekierowany do Nicei z powodu agresywnego pasażera, który groził członkom załogi pokładowej. Po usunięciu niezdyscyplinowanego pasażera w Nicei samolot wznowił rejs i bezpiecznie poleciał do Warszawy z pozostałymi pasażerami – ujawnił Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej linii dla „Faktu”.

Linia Lotnicza zapewnia, że bezpieczeństwo i dobro pasażerów oraz członków załogi stanowią dla Wizz Air najwyższy priorytet, dlatego podjęcie takich czynności było konieczne.

Linia stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec wszelkich przejawów agresji — zarówno werbalnej, jak i fizycznej — na pokładzie samolotu. Dotyczy to również spożywania alkoholu wniesionego przez pasażerów oraz wszelkich zachowań mogących zagrażać bezpieczeństwu lub komfortowi innych osób – dodał Salvatore Gabriele.

Daniel Martyniuk może ponieść konsekwencje swojego nieodpowiedniego zachowania na pokładzie. Jak się okazuje, linia lotnicza może nałożyć na niego zakaz lotów.