Znana tiktokerka o pseudonimie Strulax podzieliła się w sieci historią, jak rzekomo miała zostać źle potraktowana przez jedną z polskich celebrytek. Internauci od razu domyślili się, że chodzi o Dodę, a na ostatnim livie artystka poniekąd zareagowała na słowa dziewczyny. O co tak naprawdę poszło?

Znana tiktokerka żali się na Dodę? Jest wymowny komentarz artystki

Tiktokerka Zofia Strulak, znana jako Strulax, na jednym z najnowszych filmików opowiedziała o przykrym incydencie, który miał spotkać ją na koncercie Katy Perry w Krakowie. Influencerka w swojej wypowiedzi zaznaczyła, że nie przepada za polskim show-biznesem, ale jedną z celebrytek dotychczas lubiła i uznawała za prawdziwą ikonę i diwę.

Dziewczyna, wracając z koncertu spotkała w windzie wspomnianą gwiazdę ze swoimi znajomymi. Strulax wówczas stwierdziła, że poprosi ją o wspólne zdjęcie, na co celebrytka miała sarkastycznie i stanowczo odpowiedzieć: „nie”. Tiktokerka przyznała, że przeżyła mocne rozczarowanie i po tym incydencie zrobiło jej się przykro. Dodała również, że mimo wielu kontrowersji wokół tej osoby zawsze w jakiś sposób jej broniła.

Nie mam totalnie problemu z tym, jak mi ktoś odmówi zdjęcia. Też zdarza mi się, że jestem w sytuacji, kiedy ktoś mnie prosi o zdjęcie. Ale czy tak ciężko jest powiedzieć, tak jak my zazwyczaj mówimy, że: „Kurczę, przepraszam cię bardzo, ale jesteśmy tutaj prywatnie i nie robimy”? (…) Ale z taką manierą usłyszałam „nie”- opowiadała tiktokerka.

Strulax, choć nie powiedziała, wprost o jaką gwiazdę chodzi, to internauci od razu domyślili się i w komentarzach zaczęli sugerować, że chodzi o Dodę.

„Teraz się zastanawiamy o kim mowa, pewnie Doda”

„Jeżeli mowa o Dodzie, to od lat powtarza, że nie robi sobie zdjęć. Więc odpowiedziała z manierą, bo pewnie nie jesteś pierwszą, tylko tysięczną osobą, która ją o to prosi”

„Obstawiam, że to może być Doda”

„Kocham, że nie powiedziałaś o kogo chodzi, ale i tak każdy wie, o kim mówiłaś”

To jednak nie koniec. Wszystko wskazuje na to, że gwiazdą z windy faktycznie mogła być Doda, bo na jednym z ostatnich livów piosenkarka nawiązała poniekąd do sytuacji. Prawdopodobnie do piosenkarki trafiły słowa tiktokerki, dlatego w mocnych słowach postanowiła znów przypomnieć, co myśli o robieniu sobie zdjęć z fanami w wolnym czasie.