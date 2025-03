Agnieszka Kaczorowska po rozstaniu z Maciejem Pelą jest na językach wszystkich mediów w Polsce. Ostatnio za sprawą udziału w programie „Taniec z gwiazdami”. To właśnie tam tancerka w parze z aktorem — Filipem Gurłaczem brawurowo wywija na parkiecie. Ostatnio gościła w podkaście Radia RMF FM, gdzie opowiedziała o relacji z Iwoną Pavlović. Kiedyś panie skłóciły się różnymi opiniami na swój temat. Teraz przeszło już to do historii. Agnieszka Kaczorowska zdradziła, jaki był powód.

Agnieszka Kaczorowska zrobiła TO bez zgody Macieja Peli! ,,Wściekł się”

Agnieszka Kaczorowska jest skłócona z Iwoną Pavlović? Padła zaskakująca odpowiedź

Tancerka przez długi czas marzyła o tym, aby zostać jurorką „Tańca z gwiazdami” o czym szczerze w swoich mediach społecznościowych. Zdaniem Iwony Pavlović aktorka nie powinna być jurorką w tanecznym show, co bardzo zezłościło Agnieszką Kaczorowską. Panie miały ze sobą medialny konflikt, który jednak szybko został zażegnany. Aktorka znana z serialu „Klan” w najnowszym podkaście zdradziła, że dziś są ze sobą pogodzone i zapomniały o dawnym spięciu:

Nie wiem, czy był tam jakiś wojenny topór. Była tam po prostu niezgoda w różnych poglądach i to chyba jest normalne w życiu. My teraz tworzymy wspólnie jedne program, który jest o pięknych emocjach i doznaniach artystycznych. Potem rozmawiałyśmy już poza kamerami i podziękowałam za to pani Iwonie. Potem podeszłyśmy do tego jak dojrzałe i spokojne kobiety, które mogą kiedyś gdzieś się tam różnić w poglądach, ale teraz mieć czystą kartę — podsumowała Agnieszka Kaczorowska.

Widzowie „Tańca z gwiazdami” zachwyceni Kaczorowską: „Co jak co, ale Agnieszka jest taneczną torpedą”