Agnieszka Kaczorowska od dawna nie ukrywała, że marzy o fotelu jurorskim w „Tańcu z Gwiazdami”. Jednak casting na nowego sędziego wygrał Tomasz Wygoda, co nie przypadło jej do gustu. Od tamtej pory tancerka zdążyła publicznie skrytykować jury, program i produkcję. Teraz, gdy powróciła do show jako trenerka, Iwona Pavlović wbiła jej szpilę. ,,Nie spiesz się do jury” – skwitowała dosadnie.

Iwona Pavlović o konflikcie Kaczorowskiej z jury „TzG”. „Złość, zawód oraz jakaś zazdrość wysunięta w naszą stronę”

Iwona Pavlović stawia sprawę jasno. Kaczorowska w jury TzG? ,,To jeszcze nie ten moment”

Agnieszka Kaczorowska wróciła do ,,Tańca z Gwiazdami” w roli trenerki Filipa Gurłacza, choć wcześniej zapewniała, że jedynym powodem, dla którego mogłaby wrócić, byłoby zajęcie miejsca w jury.

Po przegranym castingu nie szczędziła gorzkich słów pod adresem Tomasza Wygody, a jej relacje z jury były co najmniej chłodne. Iwona Pavlović w rozmowie dosadnie podsumowała tę sytuację.

,,Chciała być jurorką, nie dostała się. Myślę, że emocje nią targały. Pewnie złość, zawód oraz jakaś zazdrość. Ten podziw przechodzi później w złość. Emocje odbierają nam trochę rozumu i coś powiemy, rzucimy. Może Agnieszka żałuje, nie wiem, nie rozmawiałam z nią„ – stwierdziła.

Po kilku udanych występach Filipa Gurłacza i Agnieszki Kaczorowskiej pojawiły się spekulacje, czy w takim razie jest szansa, że Kaczorowska dostanie swoją wymarzoną rolę? Pavlović w wywiadzie z Jastrząb Post studzi emocje. Odpowiedziała na pytanie, czy widzi tancerkę w jury TzG:

Na dzień dzisiejszy uważam, że nie. Ale tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, jak potoczą się jej losy(…)Agnieszko, nie spiesz się do tego. Tańcz, bo jak będziesz miała tyle lat co ja, już nie będziesz tańczyć. I tego będzie mi szkoda, bo jesteś doskonała

Przy okazji zdradziła też, że kiedyś dostała podobną radę od swojej trenerki i dziś chciałaby przekazać ją dalej.

Miałam pracownię krawiecką, szyłam stroje do tańca, ale trenerka powiedziała mi: 'Iwona, musisz to szycie rzucić. Ty masz tańczyć, a szyć będziesz, jak będziesz babcią. I to kieruję do Agnieszki, żeby tańczyła jak najdłużej – dodała Pavlović.

Jak widać, marzenia Kaczorowskiej o zostaniu jurorką muszą jeszcze poczekać. A czy sama tancerka odniesie się do tych słów? Czekamy na rozwój sytuacji.