Maja Rogacewicz, była żona aktora Marcina Rogacewicza, przez lata unikała medialnego rozgłosu. Choć to jej były mąż jest znany z występów w popularnych serialach, ona również budzi ciekawość fanów show-biznesu. W ostatnim czasie zrobiło się o niej głośno — wszystko za sprawą rozwodu, a także romansu jej byłego już męża z Agnieszką Kaczorowską. Co wiemy o Mai?

Kim jest Maja Rogacewicz, była żona Marcina?

Maja i Marcin pobrali się w 2013 roku. Tworzyli związek, który dla wielu wydawał się idealny. Doczekali się czworga dzieci — trzech córek, w tym bliźniaczek, oraz syna. Aktor wielokrotnie podkreślał, że rodzina jest dla niego najważniejsza, a dom stanowi jego azyl od zgiełku show-biznesu. Wspólnie z żoną starali się wychowywać dzieci z dala od mediów, dbając o ich prywatność.

W 2025 roku małżeństwo Marcina i Mai Rogacewiczów zakończyło się rozwodem. Rozstanie odbyło się w spokojnej atmosferze — wystarczyła jedna rozprawa, by formalnie zamknąć wspólne życie. Choć przyczyny decyzji nie zostały oficjalnie ujawnione, media plotkarskie długo spekulowały o powodach rozpadu małżeństwa. Aktor apelował jednak o uszanowanie prywatności rodziny.

