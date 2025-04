Dziennikarka opublikowała w sieci obszerne oświadczenie, w którym odniosła się do materiału pokazanego w „Interwencji”. Była polska pięściarka uważa, że co prawda ma długi wobec osób trzecich, ale nie są one takie, jak te przedstawione w programie telewizyjnym. Zdradziła także, że nic nie wie o rzekomych 12 zarzutach, które miały zostać jej postawione:

Agnieszka Rylik od dłuższego czasu nie jest obecna w telewizji z powodu problemów zdrowotnych i depresji. Dziennikarka ostatnio była bohaterką reportażu w „Interwencji”. Teraz odniosła się do tego, co zostało pokazane w telewizji i nie kryła złości. Wspomniała o tym, że była szantażowana, a ukazany materiał nie był zgodny z jej decyzją i nie został przez nią zautoryzowany. Uważa, że została pokazana w złym świetle, jako osoba manipulująca opinią publiczną i oszukująca innych. Padły bardzo mocne słowa.

W dalszej części oświadczenia możemy wyczytać, że Agnieszka Rylik miała być szantażowana przez panią Annę, która oskarżyła ją o niezwrócenie długu. Według pełnomocnika dziennikarka chciała zwrócić całość długu i podpisać odpowiedni dokument, ale kobiety zaproponowały jej, żeby podpisała inne dwa dokumenty, które jej zdaniem były nieprawdziwe:

„W pewnym momencie Pani Agnieszka chciała uporządkować sprawę z Panią Anną i przygotowała pisemne uznanie długu, Pani Anna odmówiła podpisania dokumentów. Wtedy to Pani Anna, działając prawdopodobnie w porozumieniu z Paniami Elizą i Magdaleną usiłowała przymusić Panią Agnieszkę Rylik, grożąc jej udaniem się do mediów, do podpisania dwóch umów poświadczających nieprawdę. Umowy obejmowały wszystkie trzy Panie – Elizę, Magdalenę i Annę. W pierwszej umowie Pani Agnieszka Rylik miała przejąć na siebie spłatę ogromnej kwoty, której w takiej wysokości nigdy od tych Pań nie otrzymała. W drugiej umowie miała skłamać, że Panie zapłaciły jej 85 000 zł i za to miała oddać im swój samochód (wart wówczas około 130 000 zł). Pani Agnieszka nie dała się groźbom” — podsumowano w dokumencie.