Maciej Pela przechodzi teraz przez trudny okres w swoim życiu prywatnym. Po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską stara się ułożyć swoje życie na nowo, ale nie zawsze mu t wychodzi. Ostatnio został przyłapany na amorach z uczestniczką „Love Never Lies” do której chyba poczuł miętę. Kupił kobiecie piękny bukiet kwiatów i poszedł z nią na randkę. Nie szczędził także wywiadów. W rozmowie z Pudelkiem szczerze wyznał, że planuje przeprosić swoją byłą narzeczoną. Nieoczekiwanie opublikował w sieci zaskakujące oświadczenie. Domyślamy się, o co może chodzić…

Tancerz zaczął spotykać się z kobietą, która dała się widzom poznać za sprawą reality show: „Love Never Lies”. Mężczyzna poczuł do niej gorące uczucie, więc wybrał się na randkę z Pauliną Wicherską. Całość spotkania została skrzętnie udokumentowana przez paparazzi, którzy czyhali pod jedną z restauracji. Nie wiadomo, czy to z powodu właśnie tej medialnej aktywności, ale Maciej Pela postanowił udostępnić teraz w social mediach obszerne oświadczenie, w którym przeprosił swoich fanów:

Drodzy. Uważam, że należą wam się wyjaśnienia. Popełniłem błąd, którego w żaden sposób nie chcę usprawiedliwiać. Nie chce również tłumaczyć tego sytuacją, w której jestem, ani trudnościami, które są ze mną każdego dnia. Zachowałem się niedojrzale i nieodpowiedzialnie. Wiele osób poczuło się zawiedzionych — i te osoby mają do tego prawo. Przepraszam. Zawiodłem, bo nie radzę sobie z nową sytuacją życiową. Nie szukam słów wsparcia, bo chcę dźwigać wszystko na barkach samodzielnie. Trzymajcie się — podsumował Maciej Pela w oświadczeniu na Instagramie.

