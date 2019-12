View this post on Instagram

To był WSPANIAŁY ROK ❤️❤️❤️ Po brzegi wypełniony pracą 💪🏼💪🏼💪🏼 Jestem wdzięczna 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Za każdy dzień, który minął 🙏🏼 Za każdy popełniony błąd 🙏🏼 Za każdą zdobytą nagrodę 🙏🏼 Za każdą bolesną lekcje 🙏🏼 Za każdy pobity rekord 🙏🏼 Za każde spełnione marzenie 🙏🏼 Za każdy sukces 🙏🏼 Za każde doświadczenie 🙏🏼 Dziękuje Wam za to wszystko ❤️ To dzięki moim Fanom mogę zmieniać siebie, ludzi i świat❤️ To dzięki Wam jestem tu, gdzie jestem i mam to co mam ❤️ Jesteście moją motywacją, moim wsparciem, moją armią ❤️ I obiecuje, że w roku 2020 … ….będę biegła jeszcze szybciej 💪🏼 …..sięgała wyżej 💪🏼 ……i patrzyła dalej 💪🏼 CUDOWNEGO NOWEGO ROKU 🎉🎇✨ Oby rok, który minął był gorszy od tego, który nadchodzi…a nadchodzi NOWE 😈