Caroline Derpienski znów w centrum kontrowersji! Tym razem nie chodzi o miliony, wielkiego „Dżaka” czy kolejne podboje Miami, a o… rodzinną dramę. Wszystko zaczęło się, gdy jej babcia Halina Derpieńska udzieliła wywiadu Pudelkowi, w którym opowiedziała o trudnym dzieciństwie Caroline i o tym, jak celebrytka zerwała z nią kontakt. Wygląda na to, że słowa seniorki rozwścieczyły 24-latkę, bo influencerka postanowiła publicznie oskarżyć ją o największe rodzinne brudy!

Internauci twierdzą, że Caroline Derpienski jest SAMOTNA! Ostro im odpowiedziała!

Caroline Derpienski ATAKUJE własną rodzinę! „Zaczęłam od zera, Halina zniszczyła moją matkę”

Caroline Derpienski nie przestaje szokować! Tym razem nie chodzi jednak o kolejną luksusową torebkę czy diamentową biżuterię, a o prawdziwą rodzinną wojnę. Wszystko zaczęło się od wywiadu jej babci, Haliny Derpieńskiej, która zdradziła mediom kulisy dzieciństwa influencerki. Seniorka podkreślała, że Caroline była wymagająca i trudna w wychowaniu, ale rodzina robiła wszystko, by zapewnić jej jak najlepszy start w życie. Babcia twierdzi, że wnuczka otrzymała od ojca mieszkanie w Białymstoku i była wspierana finansowo, jednak całkowicie odcięła się od bliskich po wyjeździe z tajemniczym milionerem.

Caroline nie zamierzała jednak puścić tych słów mimo uszu i szybko odpowiedziała na zarzuty. Na Instagramie w ostrych słowach uderzyła w babcię, twierdząc, że to ona była źródłem rodzinnych konfliktów i… nawet znalazła nową żonę dla jej ojca! Influencerka zaprzeczyła też, jakoby miała otrzymać jakiekolwiek nieruchomości czy wsparcie finansowe. Zamiast tego podkreśliła, że całe życie zaczynała od zera i wszystko zawdzięcza sobie. Jak to możliwe, że jeszcze niedawno w wywiadach ciepło wypowiadała się o babci, a teraz padają takie oskarżenia?

Derpieński wspomina początki związku z 60-letnim partnerem: „Nie wiedziałam, jak wygląda. Podczas rozmowy patrzyłam w stół”

Na InstaStories Caroline pojawiły się rozemocjonowane wpisy, w których oskarża babcię o… manipulacje, niszczenie psychiki jej matki i podawanie jej do sądu o pieniądze!

Halina zniszczyła mojej matce psychikę i podała mnie do sądu o pieniądze dwa razy! Halina jest potworem i znalazła kochankę oraz nową żonę dla mojego ojca!!! – grzmiała w relacjach

Caroline nie zatrzymała się na oskarżeniach o rodzinne intrygi. Odniosła się też do słów babci, która twierdziła, że celebrytka dostała mieszkanie od ojca. Według influencerki to bzdura: ,,Ja od rodziny mam ZERO. Wyszłam z domu z zerem na koncie, z zerem zapisanych nieruchomości i ziem. Zaczęłam od nowa po swojemu„ – podkreśliła.

Na tym nie koniec. Influencerka stwierdziła, że w rodzinie zawsze faworyzowano Zbyszka – ulubionego syna babci, a wszystkie nieruchomości były kupowane dla jego dzieci, a nie dla niej.

Premiera singla „Baddie” Caroline Derpienski. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy!

Warto przypomnieć, że jeszcze niedawno Caroline w rozmowie z Żurnalistą ciepło wypowiadała się o swojej babci, podkreślając, że to ona przejęła opiekę nad nią, gdy matka zmagała się z depresją poporodową. Co się więc zmieniło? Czy to kolejny rozdział w medialnym imperium Derpienski, czy faktycznie kryje się za tym bolesna przeszłość?