Caroline Derpienski kolejny raz odpowiedziała na dociekliwe pytania jej obserwatorów podczas Q&A na instagramie. Tym razem jeden z internautów zarzucił jej, że sprawia wrażenie osoby bardzo samotnej. Celebrytka nie wytrzymała i w swoim stylu odpowiedziała na Instastory. Czy rzeczywiście żyje w samotności?

,,Naprawdę wyjdę z siebie!” – Caroline straciła cierpliwość

,,Jakie jeszcze zobaczę tego typu teksty, to naprawdę wyjdę z siebie” – zaczęła, nie kryjąc irytacji. Według niej, ludzie mylnie zakładają, że jest samotna tylko dlatego, że nie pokazuje w mediach bliskich. ,,Jestem z tego typu influencerów, którzy całkowicie nie pokazują współpracowników, przyjaciół, rodziny, bliskich” – tłumaczy. „Mogę rozmawiać o różnych sytuacjach z mojego życia, ale to jest MAX bariera, którą stawiam dla dobra wszystkich”.

Caroline zaznaczyła, że celowo trzyma swoje życie prywatne z dala od social mediów, bo nie chce narażać swoich bliskich na ocenianie i krytykę internautów.

Nie popieram pokazywania w internecie bliskich oraz np. niektórzy upubliczniają wizerunek dzieci. Dla mnie totalnie jest to nie do przyjęcia – wyjaśniła.

Jej zdaniem ludzie zapominają, że to, co pokazuje w mediach społecznościowych, to zaledwie ułamek jej życia. ,,W internecie pokazuję 1/1000 mojego dnia codziennie i czuję się z tym dobrze. To ja decyduję o kontencie” – dodała.

Caroline podkreśliła, że brak pokazywania bliskich nie oznacza, że czuje się samotna. ,,Pewne rzeczy nie są na sprzedaż i to nie świadczy o samotności, a o logicznym myśleniu” – ucięła temat.

Na koniec wbiła szpilę tym, którzy spekulują na jej temat: ,,I nie obawiaj się, ja nawet nie mam czasu się wyspać”

Czy rzeczywiście Caroline to samotna dusza, czy może po prostu umiejętnie chroni swoją prywatność? Co sądzicie o jej odpowiedzi?