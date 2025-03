Od kilku dni w mediach aż huczy na temat rozwodu Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona. Nie da się ukryć, że uchodzili oni za jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Teraz głos w tej sprawie zabrała Caroline Derpienski, która swego czasu miała konflikt z Kubicką.

Caroline Derpienski o rozstaniu Kubickiej i Barona

Kilka dni temu Sandra Kubicka poinformowała w social mediach, że już w grudniu ubiegłego roku złożyła pozew rozwodowy. Była modelka, wyznała, że próbowała zawalczyć o pełną rodzinę z Baronem dla ich synka Leosia, jednak finalnie nie udało im się porozumieć.

W swoim oświadczeniu zasugerowała, również, że walczyła do tej pory, aby Baron spędzał więcej czasu z ich synkiem. Na koniec Kubicka podsumowała, że ich „rodzina się rozbiła i jest to wystarczająco bolesne dla nich i bliskich”.

Sprawę rozstania Kubickiej i Barona zdążyło skomentować już kilka znanych osób. Tym razem podczas ostatniego wywiadu głos w tej sprawie zabrała influencerka Caroline Derpienski, a zarazem oponentka Kubickiej. Panie około 2 lata temu miały ze sobą medialną spinę, a zaczęło się od wypowiedzi Kubickiej, która nieco skrytykowała Derpienski mówiąc:

Kochane moje, błagam, nie słuchajcie tej kobiety. Bycie „znaną” to nie jest sukces. Liczba followersów na Instagramie nie jest wyznacznikiem tego, czy jesteście lepsi, czy gorsi. (…) Chwalenie się pieniędzmi swojego partnera – tego nie skomentuję. Bo skąd ma pieniądze, skoro mówi, że nie musi pracować? A uroda… PRZEMIJA. (…) Moje uszy krwawią (…) – mówiła Kubicka w jednym z wywiadów.

Celebrytka poczuła się dotknięta słowami Sandry i nawet chciała pozwać ją za to do sądu. To się jednak nie wydarzyło, bo Kubicka zaszła w ciążę, a Derpienski twierdzi, że nie chciała jej narażać w tym stanie. Teraz Caroline wypowiedziała się na temat rozstania swojej przeciwniczki, tym samym nie gryząc się w język.