W mediach słuch na temat Daniela Martyniuka, syna gwiazdy disco polo nie milknie, ani na chwilę. Wszystko za sprawą ciągłych skandalów i kontrowersyjnych zachowań, które mają miejsce w życiu Daniela. Teraz syn Martyniuków udzielił szczerego wywiadu w rozmowie z Żurnalistą, gdzie zdradził m.in. kulisy byłego małżeństwa i niefortunnego ślubu.

Warto wspomnieć, że syn Zenona i Danuty Martyniuków był kiedyś żonaty z Eweliną. Jak sam teraz wyznał, ślub był jedną wielką porażką i pretekstem, ponieważ spodziewali się dziecka. Choć początkowo młody Martyniuk łudził, że może coś z tego będzie, to finał ich małżeństwa zakończył się rozwodem. Teraz w rozmowie z Żurnalistą Daniel zdradził kulisy ich ślubu.

Od tego wszystkiego się zaczęło, od tego całego ślubu. To był najgorszy dzień w moim życiu, ten ślub. Bez kitu. Oboje tego nie chcieliśmy. To był jakiś cyrk. My się w ogóle nie znaliśmy (…). Ja po tej uroczystości to ona pojechała do siebie do domu, a ja do siebie do Warszawy. To dziwactwo było, to nie wiem, co to było. Porażka (…). To było czyste zło. Od razu powinienem, ja mogłem przed kościołem uciec. Ja w ogóle uciekałem z kościoła, tylko księdza spotkałem. Spotkałem też teścia, teścia olałem. Była taka lipa, nie wiem, a powinienem od razu wyjść. I gdyby tak się skończyło, było by super. Gdybym mógł cofnąć czas, to tak bym właśnie zrobił – wyznał Daniel Martyniuk.