W mediach już od dłuższego czasu głośno jest na temat jedynego syna Martyniuków. Zainteresowanie wokół jego osoby wciąż nie słabnie, a wszystko za sprawą ciągłych skandalów i kontrowersyjnych zachowań, które mają miejsce w życiu Daniela. Teraz syn Martyniuków dla odmiany podzielił się sentymentalnymi fotografiami z czasów dzieciństwa. Poznajecie?

TYLKO U NAS! Zjadłem czekoladę Martyniuka za 140 zł. Teraz tego żałuję! Powiem wam dlaczego

Nie da się ukryć, że Daniel Martyniuk, syn króla dico-polo ma na swoim koncie kilka wybryków i raczej kojarzony jest w mediach z licznych kontrowersji. Warto wspomnieć, że Daniel kiedyś miał problemy z prawem. Został nawet skazany za sądowe naruszenie zakazu kierowania pojazdami i dostał 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

Daniel Martyniuk ma zakaz spotykania się z córką? Danuta Martyniuk stawia sprawę jasno

To jest człowiek uzależniony, ja od dawna namawiam go, by poszedł na terapię lub do jakiegoś ośrodka odwykowego. Cały czas mu o tym mówię. Już wcześniej załatwiłam mu dwa ośrodki. Jeden pod Warszawą, drugi na Mazurach. Nawet do jednego wpłaciłam zaliczkę 6 tys., ale nie pojechał i pieniądze przepadły. Nie spróbował leczenia – mówiła kiedyś Danuta Martyniuk w rozmowie z „Faktem”.