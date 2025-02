Doda znowu szokuje! Pokazała się CAŁKIEM NAGO i zapowiada nowy program

Następnie wokalistka gorzko podsumowała świat show-biznesu, który jest jej zdaniem zakłamany i to dlatego wielu reżyserów boi się robić z nią film, ponieważ drżą o swoją pozycję w branży oraz nie chcą podpaść innym osobom:

Cały show-biznes to są takie ludziki z Ameryki, napompowane, co się tak chybią na ulicy. Nie mają sztywnych zasad, bo cały czas chcą coś ugrać tu i tam, a tak się nie da. I bardzo mi zależało na reżyserce, która będzie obiektywna, spojrzy na to z boku […], bo nikt jej nic nie będzie mógł ani dać, […] ani zagwarantować. Będzie po prostu mogła sprawiedliwie na to spojrzeć — dodała Doda.