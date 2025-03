Doda i Emil S. przez jakiś czas tworzyli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. O ich małżeństwie było głośno, jednak ich związek nie przetrwał i doszło do rozwodu. Teraz na światło dzienne wyszły nowe fakty związane z ich batalią sądową i rzekomymi przestępstwami, a piosenkarka zabrała głos w tej sprawie.

Droga Dody i Emila S. zeszła się w 2016 roku. Wtedy jeszcze nic na to nie wskazywało, że wokalistka i dotąd nieznany producent filmowy będą razem. Artystka przez jakiś czas ukrywała ten związek i starała się trzymać go z daleka od mediów. Para w końcu zdecydowała się wziąć ślub w hiszpańskiej Marbelli, o którym później było głośno w sieci. Ich małżeństwo nie trwało jednak długo, bo piosenkarka złożyła papiery rozwodowe po zaledwie 3 latach małżeństwa w 2021 roku.

Teraz artystka zagościła na kanapie „Dzień Dobry TVN”. Choć temat jej wizyty dotyczył internetowego rankingu See Bloggers, nagle prowadzący zmienili temat i zaczęli wypytywać piosenkarkę o głośną sprawę, w którą została zamieszana wraz z byłym mężem Emilem S.

Sytuacja dotyczyła Ent One Investments i poważnych zarzutów finansowych. „Puls Biznesu” informował o oskarżeniach wobec spółki, dotyczących nieuregulowanych zobowiązań wobec inwestorów. W całej tej sprawie Doda została oskarżona o współudział w przestępstwie, a jej były mąż Emil S. o ponad 100 przestępstw, a szkody oszacowano na ponad 36 mln. Na pytanie prowadzących, czy czuje się ofiarą lub współodpowiedzialna za tą sprawę piosenkarka odpowiedziała:

Nigdy nie czuję się niewspółodpowiedzialna, ponieważ we wszystkim, w czym całe moje życie jest wynikiem moich różnych decyzji, gorszych, złych, pomyłek, niewiedzy, naiwności. Ale nie można od tego umywać rąk. Trzeba jak najbardziej stawić temu czoła (…). Natomiast śpię spokojnie, nie mogę się doczekać od trzech lat, kiedy ta sprawa trafi na wokandę, bym w końcu ja mogła się do tego ustosunkować, a póki co publicznie w ogóle tego nie robię. Ze spokojem i z taką ideą, że co bym nie powiedziała, to i tak każdy będzie miał swoją teorię. A mnie nie interesuje, co inni o mnie pomyślą, bo mnie interesuje tylko i wyłącznie koniec, koniec końców ten, wiesz wyrok – powiedziała Doda.