Dominika Tajner jakiś czas temu przeszła wielką metamorfozę. Z tej okazji zagościła na kanapie programu „Dzień Dobry TVN”, gdzie opowiedziała o swoich sylwetkowych zmaganiach. Niestety rozmowa ta nieprzypadła do gustu jednej z lekarek, która specjalizuje się w leczeniu otyłości. Ekspertka nie miała litości dla Tajner i prowadzącego.

Lekarka krytykuje słowa Dominiki Tajner i Krzysztofa Skórzyńskiego w „DDTVN”

Dominika Tajner znana jest w show-biznesie jako była żona Michała Wiśniewskiego. Już jakiś czas temu udało jej się dokonać wielkiej przemiany i schudnąć imponujące 40 kilogramów, o czym opowiedziała teraz na wizji „Dzień Dobry TVN”.

W rozmowie słyszymy, jak Tajner zarzeka się, że nie pomagała sobie farmakologią, a z kolei prowadzący, czyli Krzysztof Skórzyński chwali ją, że „nie wybrała drogi na skróty”.

No właśnie, małymi kroczkami, bo nie wybrałaś drogi na skróty. Dzisiaj są metody farmakologiczne, także wybory drogi na skróty, nie zawsze zdrowe – powiedział Skórzyński na wizji.

Słowa prowadzącego nie spodobały się jednak lek. Annie Sankowskiej-Dobrowolskiej, która jest specjalistą w zakresie leczenia otyłości. Lekarka postanowiła w gorzkich słowach odnieść się do krótkiej wymiany zdań Tajner i Skórzyńskiego w „DDTVN”.

Wow, jestem w szoku, naprawdę. Leczenie choroby to nie jest droga na skróty. Ciekawa jestem, czy pan prowadzący rzuciłby taki tekst, gdyby na kanapie siedziała osoba z cukrzycą, lecząca się insuliną. (…) Osoby z otyłością słyszą ciągle, że powinny schudnąć. I okej, wybierają dodatkowe metody leczenia otyłości, takie jak leki czy bariatria, i okazuje się, że też źle. Nie dogodzisz – zaczęła lekarka.

Następnie lekarka nie szczędziła mocnych słów wobec Dominiki Tajner, która stwierdziła w programie, że jest przeciwniczką farmakologicznych metod leczenia, bo „to są leki na choroby, a nie na otyłość”.

Ciekawa jestem, czy pani Dominika jest też przeciwniczką antybiotyków, leków przeciwbólowych, czy innych dobrodziejstw medycyny ratujących nam d*pę w XXI wieku. Ja jestem w jakimś matriksie, niech mnie ktoś obudzi. Okej, spokojnie. Pani Dominika, tak myślę, jest niemedyczna, więc może nie wiedzieć o tym, że otyłość jest chorobą? Leki na chorobę, a nie otyłość? – dodała oburzona.

Na koniec lekarka zgodziła się z jednym stwierdzeniem, które padło na wizji, a mianowicie, że „walka z nadwagą to ciężka praca”. Po tym jednak zaapelowała, aby udostępniać wideo, ponieważ nie może znieść bzdur, który padły w programie.