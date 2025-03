Doda chętnie dzieli się z internautami prywatnymi kadrami w mediach społecznościowych. Ostatnio piosenkarka poleciała na wakacje do Wietnamu razem z najbliższymi przyjaciółmi, wśród których był między innymi jej bliski przyjaciel — Mateusz Motyczyński, dyrektorem generalnym i członkiem zarządu marki Be My Lilou. To stamtąd wstawiła do sieci zdjęcia, na których prezentuje swoją umięśnioną sylwetkę. Jedna z internautek nie kryła zdziwienia odważnymi pozami gwiazdy. Zarzuciła jej infantylność i wspomniała o czasach, gdy Doda występowała w „Barze”.

Wokalistka udostępniła na Instagramie serię zdjęć w różowym, skromnym bikini. Zamieściła do tego obszerny wpis, w którym podziękowała fanom za wsparcie i pochwaliła się faktem, że zajęła pierwsze miejsce w zaszczytnym rankingu See Bloggers jako jedna z najpopularniejszych osób publicznych w Polsce:

Serdecznie wam dziękuję oraz See Bloggers za to, że po dwóch dekadach moja społeczność obserwatorów się powiększa również o coraz młodsze pokolenia. Moja kariera cały czas się rozwija, a wasza obecność tutaj nie jest przypadkowa! Dajecie mi dużo wsparcia i mam nadzieję, że działa to również w drugą stronę — napisała Doda w obszernym wpisie.

