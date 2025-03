Doda doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę! Tym razem nie tylko podkręciła temperaturę w sieci, ale także poruszyła ważny temat. Pod najnowszym postem, w którym świętuje tytuł „Najpopularniejszej osoby publicznej w polskim internecie”, gwiazda podziękowała swoim fanom… w bardzo charakterystycznym dla siebie stylu.

Doda promuje nowy trend na wiosnę – maksymalnie krótkie spodenki

Doda kusi w bikini, ale mówi o stalkerach! „Namierzanie ich jest prostsze niż kiedykolwiek”

Na Instagramie Dody pojawiły się gorące zdjęcia, na których gwiazda pozuje w bikini. Choć miniony rok nie obfitował w jej wakacyjne fotki, tym razem postanowiła nadrobić zaległości. W opisie żartobliwie odniosła się do swojego nowego tytułu i postanowiła „czynić honory”:

Czuję się w obowiązku, po królewsku i godnie, zaświecić tym, co lubicie najbardziej. Zwłaszcza że w minione wakacje nie rozpieszczałam Was zdjęciami w bikini i wiem, że czujecie niedosyt.

Doda odpoczywa w rajskiej Azji. Złapała za ramię PRZYSTOJNEGO mężczyznę…

Ale Doda nie byłaby sobą, gdyby przy okazji nie powiedziała kilku mocnych słów. W drugiej części wpisu piosenkarka podjęła temat cyberstalkingu i hejtu, z którym zmaga się od lat.

Moje konto codziennie zgłaszane jest przez kilka tysięcy stalkerów. Sama jestem ofiarą cyberstalkingu od wielu lat.

Jak zdradziła, regularnie podejmuje kroki prawne wobec osób, które przekraczają granice w internecie: „Średnio raz na dwa miesiące z mojej kancelarii wychodzi pozew o naruszenie dóbr osobistych i stalking.”

Co ciekawe, według piosenkarki wiele z tych hejterskich kont prowadzą osoby publiczne! Artystka zaapelowała do swoich obserwatorów, by nie ignorowali problemu cyberprzemocy i nie bali się prosić o pomoc.

Doda przeszła poważną operację kręgosłupa. Zdradziła, jak udało jej się wrócić do zdrowia!

Fani natychmiast podzielili się swoimi doświadczeniami i okazali jej wsparcie. To nie pierwszy raz, kiedy gwiazda mówi o nękaniu w sieci i trudno uwierzyć, że ostatni. Biorąc pod uwagę, jak głośno zrobiło się po jej wpisie, można się spodziewać, że temat jeszcze powróci.