Doda, ogłosiła niedawno, że marka Activlab z jej linią suplementów DODA D’EAU, właśnie się powiększy. Do sklepu trafią tabletki, które mają rzekomo pomóc w leczeniu choroby Hashimoto. Znany dietetyk szybko zainterweniował w reklamę suplementów piosenkarki i dał do zrozumienia, że wiele kwestii mija się z prawdą.

Doda wspomina docinki z przeszłości Stana Borysa: „Takie jak ja tańczą w USA na rurze”

Burza wokół nowego suplementu Dody

Doda to ikona polskiej sceny muzycznej. Piosenkarka nie tylko znana jest ze swojej twórczości, ale także z dbania o swoje ciało i zdrowie. Artystka jakiś czas temu wypuściła linię suplementów – DODA D’EAU, które mają wspomagać zdrowie, urodę i samopoczucie.

Teraz wokalistka wprowadziła na rynek kolejny produkt, który ma pomóc w leczeniu choroby Hashimoto, z czym sama się borykała. Reklamując nowy produkt, piosenkarka mówiła: „Nie wzięłam ani jednego leku, postanowiłam wyleczyć się tylko i wyłącznie metodą niekonwencjonalną – a właściwie, moim zdaniem, jedyną skuteczną – czyli bardzo zdrową dietą i suplementami.”

Na nowy produkt piosenkarki zareagował szybko mgr dietetyk kliniczny Sebastian Dzuła, który w swoim nagraniu wytknął jej pewne niezgodności. Ekspert zarzucił piosenkarce zawyżenie statystyk chorujących na tę chorobę.

Nieprawda. Choć kobiety faktycznie mają choroby tarczycy, to jednak badania mówią wyraźnie, że ten problem dotyczy tak mniej więcej od 4 do 10% kobiet, a Hashimoto od 7,5 do 8% kobiet. Ale oczywiście rozumiem, żeby zwiększyć potencjalną grupę klientów, no to trzeba przedstawić, że ten problem jest tak niesamowicie powszechny – zaczął dietetyk.

Najlepsze teksty Dody w programie „Gwiazdy tańczą na lodzie”. Potrafią bawić do łez!

Ekspert nie owijał w bawełnę i odniósł się także do samych suplementów i diety. Jego zdaniem są one pomocne, ale nie są w stanie całkowicie wyeliminować choroby.

No i to jest kolejny absurd. Choć oczywiście interwencje żywieniowe w chorobach tarczycy czy przy Hashimoto, np. odpowiednio zbilansowana dieta przeciwzapalna i suplementacja mają bardzo duże znaczenie w samopoczuciu, czy w komforcie (…). Ale nawet te najlepsze zabiegi nie mogą doprowadzić do remisji choroby, czyli wyciszenia całkowitego. Nie doprowadzą również do regeneracji tego narządu (…), też nie doprowadzi to do poprawy stuprocentowej hormonów bez ingerencji odpowiedniej farmakologicznej – kontynuował dietetyk.

Dzuła dał także do zrozumienia, że nie można porównywać swojego stanu zdrowia do innych, o czym mówiła w nagraniu Doda, ponieważ każdy organizm jest inny. Na koniec przestrzegł przed informacjami czy reklamą suplementów od popularnych osób, które tak naprawdę nie są w tej dziedzinie ekspertami.

Już abstrahując od tego, że Hashimoto to nie jest jakiś katar (…). To jest choroba o podłożu autoimmunologicznym (…). Odpowiedź organizmu będzie zupełnie inna i nie należy się porównywać wzajemnie (…). To oczywiście jest absurdem. Jeżeli szukasz sprawdzonych informacji (…), to nie sugeruj się nawet w najmniejszym procencie tym, co mówi influencerka, która wcześniej reklamowała lody, jakieś aplikacje, a teraz reklamuje suplementy na poważną bardzo chorobę, a kto wie, co będzie reklamować za miesiąc – skwitował dietetyk.

Doda porównała się do Małgorzaty Kożuchowskiej i Anny Lewandowskiej: „To byłyby ich koniec!”

Na reklamę Dody zareagowało nawet Polskie Towarzystwo Telemedycyny, które również nie zgadza się ze słowami artystki. Według nich suplementy nie są lekami, a ich skuteczność nie została potwierdzona w rzetelnych badaniach.