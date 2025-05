Doda, ogłosiła kilka dni temu, że marka Activlab z jej linią produktów DODA D’EAU, właśnie się powiększy. Do sklepu mają trafić suplementy, które rzekomo pomagają w leczeniu choroby Hashimoto. Głos w tej sprawie zaczęli zabierać dietetycy, a nawet Polskie Towarzystwo Telemedycyny, którzy ostrzegają pacjentów. Teraz odpaliła się Ewelina Lisowska, która sama boryka się z problemem Hashimoto.

Doda, jakiś czas temu stworzyła własną linię suplementów – DODA D’EAU, które mają wspomagać zdrowie, urodę i samopoczucie. Niestety nowy produkt piosenkarki spotkał się z dużą krytyką, a w zasadzie jego reklama.

Artystka w wideo promocyjnym mówiła: „Nie wzięłam ani jednego leku, postanowiłam wyleczyć się tylko i wyłącznie metodą niekonwencjonalną – a właściwie, moim zdaniem, jedyną skuteczną – czyli bardzo zdrową dietą i suplementami.”

Słowa ikony muzycznej spotkały się z dużą falą krytyki, a reagować zaczęły nawet znane osoby. Wśród nich znalazła się koleżanka po fachu Dody, czyli Ewelina Lisowska, która sama zmaga się z Hashimoto. Piosenkarka nagrała wideo, w którym nie szczędzi słów krytyki i mówi wprost, że ma już dość słuchania takich rzeczy.

Żelki, które mają zaleczyć Hashimoto. Sorry, Dorota. Sorry, ale nie mogę tego słuchać. Jako osoba, która ma Hashimoto i niedoczynność tarczycy mam dosyć słuchania ludzi nie kompetentnych, które wypowiadają się na temat mojej choroby. Jeżeli jesteś chory/a to idziesz do lekarza, który po to tyle lat studiował, zdobywał wiedzę, aby Cię leczyć – zaczęła Lisowska.