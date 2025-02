Nowy odcinek „Królowych przetrwania” wywołał prawdziwą burzę! Wszystko przez zaskakującą reakcję Agnieszki Kaczorowskiej, która w emocjach mocno zareagowała na sukces innych uczestniczek. Jej zachowanie nie przeszło bez echa, a w programie natychmiast zaczęły sypać się komentarze pełne rozczarowania. Najostrzej zareagowała Paulina Smaszcz, która nie gryzła się w język i jasno dała do zrozumienia, co sądzi o koleżance. „Nagle jest jakąś inną osobą!” – grzmiała.

W poprzednim odcinku programu Agnieszka Kaczorowska swoim komentarzem dała do zrozumienia, że nie wszyscy odnajdują się w survivalowych warunkach. ,,Myślę, że makijaż do tej konkurencji nie będzie potrzebny, ważniejsza jest energia i siła” – powiedziała, co od razu wywołało dyskusję.

Ta wypowiedź była zaskoczeniem dla wielu uczestniczek. Podczas wspólnego odpoczynku zwycięska drużyna omawiała wygrane zadanie oraz dyskutowała na temat zachowania tancerki.

Jestem bardzo rozczarowana, dlatego że znam Agnieszkę wiele, wiele lat i Agnieszka była dla mnie zawsze osobą niezwykle uprzejmą. To był dla mnie dzisiaj taki sygnał, który mnie w ogóle postawił na nogi, że nagle jest jakaś inna osoba – powiedziała Paulina Smaszcz.

Nie zabrakło głosów broniących Kaczorowską: ,,Pamiętajmy, że jesteśmy w sytuacji, w której są ekstremalne warunki…”- powiedziała Kasia Nast, próbując usprawiedliwić koleżankę.

,,Ale wiesz co, mimo wszystko nie była to reakcja dobra na naszą radość (…) wiesz, nie możemy takich złośliwości tym tłumaczyć” – twardo odpowiedziała Smaszcz.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy Paulina Smaszcz krytycznie wypowiada się o Agnieszce Kaczorowskiej. W kontekście rozstania Agnieszki z Maciejem Pelą, Smaszcz w konferencji poprzedzającej emisje programu stwierdziła: ,,W dżungli my wszystkie słyszałyśmy, jak [Agnieszka Kaczorowska] kocha męża i rodzinę. Ja po prostu dałam wsparcie panu Peli, bo ja wiem, co to znaczy być zdradzonym, okłamywanym, okradanym i oszukiwanym i pan Pela tego zaznał”. Czyżby między paniami narastał poważny konflikt?