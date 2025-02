Grimes i Elon Musk od lat mają burzliwą relację, ale wygląda na to, że sytuacja między nimi właśnie osiągnęła punkt krytyczny. Artystka publicznie zaapelowała do miliardera, twierdząc, że ten ignoruje ją w sprawie poważnych problemów zdrowotnych ich dziecka. W serii emocjonalnych postów na platformie X (dawniej Twitterze) napisała, że jeśli Musk nadal będzie odmawiał kontaktu, ich dziecko może ponieść „życiowe konsekwencje”. Co takiego się wydarzyło?

Grimes błaga Elona Muska o reakcję! „Ignoruje mnie, a nasze dziecko cierpi!”

Grimes, czyli Claire Boucher, w czwartek wieczorem opublikowała serię dramatycznych postów, które szybko obiegły internet. „Proszę, Elon, odpowiedz w sprawie kryzysu zdrowotnego naszego dziecka” – napisała. Dodała też, że „nie może już dłużej akceptować tej sytuacji” i że sprawa wymaga natychmiastowej interwencji.

To nie wszystko! W kolejnych wpisach przyznała, że próbowała skontaktować się z Muskiem na wszystkie sposoby, ale ten konsekwentnie ignoruje jej wiadomości. „Jeśli nie chcesz rozmawiać ze mną, to wyznacz kogoś, kto to zrobi, abyśmy mogli rozwiązać ten problem” – napisała zdesperowana artystka.

O jaki problem chodzi? Tego nie zdradziła, ale z jej słów wynika, że sytuacja jest poważna. „Nasze dziecko będzie cierpieć do końca życia, jeśli Elon nie zareaguje natychmiast” – napisała w jednym z już usuniętych już postów.

Posty Grimes wzbudziły ogromne poruszenie w sieci. Internauci zaczęli zasypywać Muska pytaniami, dlaczego ignoruje zdrowie swojego dziecka. Sam miliarder jednak… milczy. Jego konto na X nadal aktywnie publikuje memy i biznesowe ogłoszenia, ale nie pojawił się żaden komentarz w sprawie dramatycznego apelu jego byłej partnerki.

Grimes i Musk poznali się w 2018 roku i od tego czasu tworzyli jeden z najbardziej ekscentrycznych związków w Hollywood. Doczekali się trójki dzieci o futurystycznych imionach: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl i Techno Mechanicus. Ich relacja była jednak daleka od stabilnej – oficjalnie rozstali się w 2022 roku, a od tego czasu regularnie pojawiają się doniesienia o ich konfliktach.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Grimes publicznie krytykuje Muska jako ojca. Niedawno skomentowała, że dowiedziała się o tym, że jej syn X Æ A-Xii został zabrany do Białego Domu… od przypadkowego użytkownika Twittera. „Nie powinien być pokazywany publicznie w taki sposób” – pisała, podkreślając, że nikt jej wcześniej nie poinformował o takim wydarzeniu.

Dramat między byłymi partnerami przybiera na sile, zwłaszcza że kilka dni temu wyszło na jaw, że Musk został ojcem po raz trzynasty – jego nowa partnerka Ashley St. Clair urodziła dziecko pięć miesięcy temu.

Grimes zapewnia, że nie będzie podawać szczegółów dotyczących zdrowia dziecka, ale nie zamierza milczeć. Artystka otwarcie przyznała, że jest zmuszona „wywierać presję publiczną”, skoro prywatne prośby nie przynoszą skutku. Czy Elon Musk w końcu zareaguje? Czy konflikt między byłymi partnerami eskaluje jeszcze bardziej? Na razie wiadomo jedno – to nie jest koniec tej dramy.