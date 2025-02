Kochanka Elona Muska ujawnia ich burzliwy romans

Kobieta, która podaje się za matkę trzynastego dziecka Muska, ujawniła fragmenty domniemanych prywatnych wiadomości, które miała z nim wymieniać na początku ich znajomości. 26-latka opisała najbogatszego człowieka świata jako „bardzo zabawnego”, „bardzo inteligentnego” i co może zaskakiwać – „stąpającego twardo po ziemi”.

Wszystko zaczęło się od interakcji na platformie X, po czym Elon napisał do mnie w prywatnej wiadomości – powiedziała St Clair w rozmowie z The New York Post.

„Myślę, że to był mem” – dodała, choć nie potrafiła dokładnie sobie przypomnieć, o który chodziło. Przyznała, że w tamtym czasie „nie była szczególnie zainteresowana Elonem”, ale wiedziała, kim jest, ponieważ kilka miesięcy wcześniej kupił Twittera za 44 miliardy dolarów.

Ashley St Clair, influencerka związana z ruchem MAGA i autorka tekstów dla konserwatywnego portalu „Babylon Bee”, twierdzi, że po raz pierwszy spotkała Muska w maju 2023 roku. Niedługo potem Musk przemianował Twittera na X, swoją ulubioną literę, która pojawia się w nazwach kilku jego firm oraz jednego z jego dzieci. St Clair ujawniła, że jej „najlepszy przyjaciel gej” często wysyłał jej transmisje na żywo ze startów rakiet SpaceX, dzięki czemu po raz pierwszy zwróciła uwagę na przedsiębiorcę – donosi „Irish Star”.

St Clair ujawniła także, że w pewnym momencie Musk zapytał ją: Czy bywa w San Francisco lub Austin? Influencerka często bywała w Austin i Teksasie w związku z pracą. Krótko potem jej firma poprosiła ją o podróż do San Francisco w ciągu 48 godzin, aby przeprowadziła wywiad z Muskiem – powiedziała w The New York Post. Wówczas 24-letnia St Clair spełniła tę prośbę i wkrótce znalazła się w San Francisco, przeprowadzając wywiad z Muskiem w siedzibie Twittera. Musk miał wówczas 51 lat.

Po wywiadzie dostałam od niego wiadomość: Masz ochotę polecieć dziś wieczorem do Providence (Rhode Island)? – twierdzi St Clair.

Niedługo później zaszła w ciążę, a dziecko miało być trzynastym potomkiem miliardera.

„Zostałam zobowiązana do zachowania tego w tajemnicy” – twierdzi St Clair, choć nie wyjaśniła, dlaczego, ani nie przedstawiła dowodów na to, że Musk jest biologicznym ojcem dziecka. Mimo to wyraziła swoją radość, mówiąc: „Moje dziecko to najpiękniejsza rzecz, jaka mi się przytrafiła. Nie zmieniłabym niczego”. Niedawno w związku z wieloma dochodzeniami w sprawie trzynastego dziecka Muska influencerka opublikowała interesujący wpis na platformie X.

Pięć miesięcy temu urodziłam dziecko. Jego ojcem jest Elon Musk. Do tej pory nie ujawniałam tej informacji, aby chronić prywatność i bezpieczeństwo naszego dziecka, jednak w ostatnich dniach stało się jasne, że tabloidy zamierzają to zrobić, nie zważając na potencjalne zagrożenia. Chcę, aby moje dziecko dorastało w normalnym i bezpiecznym środowisku. Z tego powodu proszę media o uszanowanie jeggo prywatności i powstrzymanie się od inwazyjnych publikacji – napisała Ashley na platformie X.

Elon Musk jak dotąd nie odniósł się publicznie do tych doniesień. W sobotę Brian Glicklich, przedstawiciel St Clair, opublikował na platformie X oświadczenie, w którym napisał:

Ashley i Elon od jakiegoś czasu prywatnie pracują nad ustaleniem warunków wychowywania dziecka. To rozczarowujące, że reporter tabloidu, który wielokrotnie nachodził Ashley i jej rodzinę, uniemożliwił zakończenie tego procesu w poufny sposób.

Dodał również: „Czekamy, aż Elon publicznie potwierdzi swoją rolę jako ojca dziecka Ashley, aby zakończyć niepotrzebne spekulacje. Ashley ufa, że Elon zamierza szybko doprowadzić do zawarcia ich porozumienia w najlepszym interesie dziecka, jego bezpieczeństwa i dobrobytu.”