Telewizja Polska zdecydowała się na poważny krok. Stacja podjęła decyzję w sprawie kabaretów. Okazuje się, że producenci chcą zrezygnować z pokazywania skeczy w telewizji publicznej. Mimo że niedawno ruszyli z pilotażowym formatem „Kabaret łączy pokolenia”, to teraz chcą z niego zrezygnować. Decyzja TVP jest o tyle zaskakująca, że inne stacje wciąż stawiają na nowe kabaretowe produkcje.

Była uczestniczka „Top Model” nową twarzą TVP! Do tej pory unikała telewizji jak ognia

Telewizja Polska rezygnuje z kabaretów! Szokująca decyzja stacji

Telewizja Polska podjęła decyzję o ściągnięciu programów kabaretowych z ramówki. Okazuje się, że poza pojedynczymi występami w czasie wydarzeń i eventów nie będą publikowane stałe programy kabaretowe. Jak doniosły Wirtualne Media kilka miesięcy temu ruszyły testy nowego cyklu „Kabaret łączy pokolenia”, który zadebiutował w połowie grudnia 2023 roku. Niestety, ale wyniki formatu okazały się zbyt niskie, żeby pozwolić na kontynuację formatu.

Publiczny nadawca nie rozważa także realizacji żadnego innego formatu z udziałem grup kabaretowych, który mógłby trafić na antenę w tym sezonie — czytamy na stronie Wirtualnych Mediów.

Widzowie zamarli, jak zobaczyli komunikat TVP. Chodzi o „Rolnik szuka żony”