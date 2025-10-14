TVP mówi głośne NIE kabaretom! Władza podjęła stanowczą decyzję
Co dalej z kabaretami?
Telewizja Polska zdecydowała się na poważny krok. Stacja podjęła decyzję w sprawie kabaretów. Okazuje się, że producenci chcą zrezygnować z pokazywania skeczy w telewizji publicznej. Mimo że niedawno ruszyli z pilotażowym formatem „Kabaret łączy pokolenia”, to teraz chcą z niego zrezygnować. Decyzja TVP jest o tyle zaskakująca, że inne stacje wciąż stawiają na nowe kabaretowe produkcje.
Telewizja Polska rezygnuje z kabaretów! Szokująca decyzja stacji
Telewizja Polska podjęła decyzję o ściągnięciu programów kabaretowych z ramówki. Okazuje się, że poza pojedynczymi występami w czasie wydarzeń i eventów nie będą publikowane stałe programy kabaretowe. Jak doniosły Wirtualne Media kilka miesięcy temu ruszyły testy nowego cyklu „Kabaret łączy pokolenia”, który zadebiutował w połowie grudnia 2023 roku. Niestety, ale wyniki formatu okazały się zbyt niskie, żeby pozwolić na kontynuację formatu.
Publiczny nadawca nie rozważa także realizacji żadnego innego formatu z udziałem grup kabaretowych, który mógłby trafić na antenę w tym sezonie — czytamy na stronie Wirtualnych Mediów.
Choć w tym roku w TVP wciąż można było zobaczyć kabarety, to tylko symbolicznie – w ramach Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu pojawił się jednodniowy kabareton „KabareTYM”, poświęcony pamięci niezapomnianego Stanisława Tyma. Na scenie zaprezentowali się m.in. Katarzyna Pakosińska, Jacek Fedorowicz, Artur Andrus, a także kabarety Ani Mru Mru i Mumio. Nie był to jednak typowy festiwal kabaretowy, do jakich widzowie TVP byli kiedyś przyzwyczajeni – raczej sentymentalny ukłon w stronę dawnych mistrzów humoru. Podobny, jednorazowy występ kabaretowy pojawił się także podczas ubiegłorocznego festiwalu w Opolu.