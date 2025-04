Za nami patriotyczny koncert „Tysiąclecie Korony Polskiej”. Na scenie tego wydarzenia zagościła m.in. Doda. Teraz piosenkarka zdradziła na swoim Instagramie, jakie przesłanie stało za jej występem. Możecie być w szoku!

Doda zaśpiewała „Jaskółkę uwięzioną”. Nina Terentiew nie wytrzymała i tak to skomentowała!

27 kwietnia na błoniach PGE Narodowego odbył się koncert z okazji 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski. Na scenie wystąpiły największe gwiazdy w naszym kraju, w tym Doda, która frunęła nad sceną z fortepianem, wykonując utwór „Jaskółka uwięziona”, Stana Borysa.

Teraz na swoim Instagramie artystka skomentowała, dlaczego zdecydowała się na zaśpiewanie tego utworu i podzieliła się dość osobistym i szokującym wyznaniem z przeszłości.

Wielu z Was napisało do mnie, czemu wybrałam ten utwór skoro gdy miałam tylko 20 lat, Stan Borys udzielił wywiadu do gazety, że takie jak ja tańczą w USA na rurze. Mimo tych słów zawsze ceniłam Stana Borysa i uwielbiałam jego piosenki, a moim marzeniem od dziecka było zaśpiewać „Jaskółkę uwięzioną”. Choć dopiero jako dorosła kobieta zrozumiałam jej tekst przesłanie i wartość. Zwłaszcza w odniesieniu do Jego słów. Cóż za pradoks… – zaczęła Doda.