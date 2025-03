Agnieszka Kaczorowska jakiś czas temu weszła także w ostry konflikt z jurorami „TzG”. W tamtym czasie ubiegała się o rolę jurora w programie, którą otrzymał ostatecznie Tomasz Wygoda. Postanowiła więc emocjonalnie skomentować wybór stacji Polsat i wyznała, że tancerz „nie jest żadnym autorytetem”. Nie ukrywała swojej niechęci do nowego jurora i do tej pory nie wycofała się z tamtych słów. W ostatnią niedzielę mimo konfliktu między tancerką, a jurorami para została bardzo wysoko oceniona.

Agnieszka Kaczorowska była zmuszona grać w „Klanie”?! „Zaciskałam zęby i szłam dalej”

Po zakończonym odcinku „Tańca z Gwiazdami” zapytaliśmy Filipa Gurłacza i Agnieszkę Kaczorowską, czy nie bali się ocen jurorów, po całej medialnej burzy, która stale trzyma się aktora i tancerki. Aktor wyznał, że był gotowy na krytykę i niczego się nie obawiał, a napewno nie myślał o dawnym konflikcie Kaczorowskiej z jurorami programu.

Mi się podoba ta pogoda ducha w całej tej sytuacji i jakiejś burzy, w której przede wszystkim jest Aga, a do której też mnie gdzieś próbują różne media wciągać. To jest super, że Aga ma dystans do siebie, że my mamy dystans do siebie i potrafimy się tym cieszyć, nie zwracać na to uwagi i skupić się na swojej robocie, żeby ludziom wszystkim potem było miło, że nas oglądają – mówił Filip Gurłacz.