Agnieszka Kaczorowska to jedna z uczestniczek 2 edycji programu” Królowa przetrwania”. Aktorka podczas swojego pobytu w tajlandzkiej dżungli zdobyła się na kilka odważnych jak i kontrowersyjnych wyznań. Ostatnio podczas rozmowy z innymi uczestniczkami przyznała się do tego, że nie chciała grać w „Klanie”. Dlaczego jednak zdecydowała się zostać w produkcji?

Rozpalona Kaczorowska wyznała w „Królowych Przetrwania”: „Ale mam chcicę!”. Wszyscy wiemy, co stało się później…

Agnieszka Kaczorowska to jedna z najpopularniejszych aktorek i tancerek w Polsce. Pomimo sporych osiągnięć tanecznych i wygranych oraz udziału w „Tańcu z Gwiazdami” sympatię widzów i największą rozpoznawalność zdobyła dzięki roli Bożenki w „Klanie”, z którą do dziś jest utożsamiana. Nic dziwnego, że tak jest, bo jej przygoda w produkcji zaczęła się kiedy była jeszcze dzieckiem i trwa po dzień dzisiejszy.

„Królowa Przetrwania”! Kaczorowska ZNOWU ofiarą, Ola Tomala bezlitosna: „Ma kija w du*ie i jest głupio-mądra”

Teraz podczas programu „Królowa przetrwania” Agnieszka wyznała, jak zaczęła się jej kariera z aktorstwem oraz wspomniała o tym, że decyzja o jej karierze aktorki nie została podjęta samodzielnie.

Moja pani dyrektor w przedszkolu powiedziała mojej mamie, że ja mam dryg. No to pojechałyśmy na casting (…). Ja wiem, że za mnie ktoś podjął tę decyzję kiedyś. I ja oczywiście tego nie żałuję, bo czerpię z tego pełnymi garściami. Uważam, że to otworzyło mi wszystkie drzwi – wyznała Kaczorowska.