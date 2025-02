Agnieszka Kaczorowska OBURZONA montażem „Królowej Przetrwania”? TVN pokazał za mało cukru i lukru?

Agnieszka Kaczorowska i jej medialny wizerunek to jedno, a rzeczywistość to zupełnie inna historia. Od lat influencerka kreuje się na mistrzynię „pozytywnego myślenia”, jednak życie wielokrotnie pokazało jej, że nie wszystko da się podać w pastelowych barwach. Po burzliwym zakończeniu małżeństwa z Maciejem Pelą, teraz przyszła pora na rozczarowanie… TVN-em. Tancerka wyraziła swoje niezadowolenie względem „Królowej Przetrwania”, sugerując, że produkcja pominęła „miłe i budujące” momenty.

Czyżby tancerka liczyła, że reality show pozwoli jej stworzyć kolejną bajkową narrację, tym razem o sile kobiecej drużyny? Bo jeśli tak, to TVN najwyraźniej miał inne plany na montaż.

Na kilka dni przed finałem „Królowej Przetrwania” Agnieszka Kaczorowska postanowiła podsumować swoje doświadczenia w programie. Na Instagramie nie szczędziła ciepłych słów wobec swojej drużyny „Jungle Lions”: „To była wielka przyjemność być Waszym kapitanem. #JungleLions to team, który od początku do końca stał za sobą, wspierał się i ta relacja z każdym dniem tylko się wzmacniała… byłyśmy prawdziwą dobrą sportową drużyną.”

Pięknie, prawda? Niestety, w dalszej części wpisu Agnieszka przestała emanować pozytywną energią.

Choć większość tych naszych wspólnych, miłych, spokojnych chwil nie ujrzy pewnie światła dziennego, bo to się nie ‘klika’…

Czyli jednak pewien niesmak pozostał. TVN pokazał za mało dobra, za dużo dramy? Podobne odczucia miała niedawno Natsu – koleżanka z drużyny ,,Jungle Lions”. W swoim tiktoku ze smutkiem przyznała, że produkcja skupiła się na dramach, prywacie, a nie na rywalizacji i sportowych konkurencjach…

Na szczęście Agnieszka nie musi narzekać na brak fragmentów ze swoim udziałem, bo sumiennie starała się dostarczać nam dramowego contentu zarówno w programie, jak i po nim np. w ,,aferze liścikowej”, która wypłynęła za sprawą Marianny Schreiber.

No cóż, Instagram to nie telewizja. Tam możesz do woli kreować bajkowy świat pełen uśmiechów, harmonii i „naturalnych” ujęć w starannie dobranym świetle. Tutaj, w programie survivalowym, widzowie dostają przede wszystkim emocje, konflikty i rywalizację – bo to lubimy oglądać.

Może TVN rzeczywiście wyciął słodkie chwile w dżungli, ale czy byłoby ich na tyle dużo, by widzowie w ogóle chcieli je oglądać? Pamiętajmy, że to nie poradnik „Jak być idealną kobietą sukcesu”, tylko walka o przetrwanie.

Może więc czas zaakceptować, że nie zawsze wszystko musi wyglądać jak wyreżyserowanym contencie na Instagramie?